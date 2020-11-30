  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Поединок Ювентуса и Динамо обслужит француженка Фраппар, для которой это будет первый матч в группе ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поединок Ювентуса и Динамо обслужит француженка Фраппар, для которой это будет первый матч в группе ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

И это для нее не первый матч в еврокубках

Поединок Ювентуса и Динамо обслужит француженка Фраппар, для которой это будет первый матч в группе ЛЧ
Новина українською

УЕФА назначил арбитров на матч 5-го тура Лиги чемпионов "Ювентус" – "Динамо".

Поединок будет обслуживать судейская бригада из Франции во главе с 36-летней Стефани Фраппар. Отметим, что для француженки это будет первый матч группового этапа Лиги чемпионов.

Ей будут помогать ее соотечественники ассистенты Хишам Закрани и Мехди Рахмуни, четвертый арбитр – Карим Абед.

Арбитр ВАР – Бенуа Милло (Франция), ассистент арбитра ВАР – Вилли Делажо (Франция).

Напомним, что матч "Ювентус" – "Динамо" состоится в среду 2 декабря и начнется в 22:00.

Также интересно, что в ыннешнем сезоне Фраппар обслуживала матч "Лететр" - "Заря" (3:0), а чуть ранее стала первой женщиной-арбитром в еврокубковом матче, когда обслуживала Суперкубок УЕФА 2019 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Стефани Фраппар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
30.11.2020 в 19:18
"Пороблено"... як не Монзуль, то ще якась Фраппар...
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 19:11
Девочки девочек рассудят)))
Ответить
0
0
kre4et (Киев)
30.11.2020 в 19:08
Зная, как Динамо судит Катюха, ничего хорошего от этого назначения ждать не приходится... Хотя у Динамо и так шансов практически нет в матчах на таком уровне
Ответить
+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
30.11.2020 в 18:57
Коли ж нашу харківську Фраппар призначать на щось солідніше ніж Гібралтар- Сан-Маріно?
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...