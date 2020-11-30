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Поединок Ювентуса и Динамо обслужит француженка Фраппар, для которой это будет первый матч в группе ЛЧ
И это для нее не первый матч в еврокубках
УЕФА назначил арбитров на матч 5-го тура
Поединок будет обслуживать судейская бригада из Франции во главе с 36-летней Стефани Фраппар. Отметим, что для француженки это будет первый матч группового этапа Лиги чемпионов.
Ей будут помогать ее соотечественники ассистенты Хишам Закрани и Мехди Рахмуни, четвертый арбитр – Карим Абед.
Арбитр ВАР – Бенуа Милло (Франция), ассистент арбитра ВАР – Вилли Делажо (Франция).
Напомним, что матч "Ювентус" – "Динамо" состоится в среду 2 декабря и начнется в 22:00.
Также интересно, что в ыннешнем сезоне Фраппар обслуживала матч "Лететр" - "Заря" (3:0), а чуть ранее стала первой женщиной-арбитром в еврокубковом матче, когда обслуживала Суперкубок УЕФА 2019 года.
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