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Первое место уже обеспечили. Бавария отправится на матч ЛЧ без трех игроков основы

Лига Чемпионов
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Шанс для "Атлетико"?

Первое место уже обеспечили. Бавария отправится на матч ЛЧ без трех игроков основы
UA-Футбол
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Главный тренер "Баварии" Ханси Флик посетил пресс-конференцию перед игрой против "Атлетико". Он заявил, что на игру не отправятся три игрока основы - Нойер, Левандовский и Горецка.

"Мануэль Нойер, Роберт Левандовский и Леон Горецка в Мадрид не полетят. Корентен Толиссо тоже не сыграет. В воротах сыграет Александер Нюбель. Он доказывает свой класс на тренировках и производит хорошее впечатление. Еще он хорошо сыграл в кубке.

"Атлетико" идет на втором месте в Ла Лиге и может занять первое, если выиграет свой матч в запасе. Мы очень ждем этого матча. У "Атлетико" лучшая в "примере" оборона и вторая лучшая атака", - приводит слова немецкого тренера сайт УЕФА.

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Отметим, что "Бавария" за два тура до конца группового этапа обеспечила себе первого место в группе.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Атлетико (Мадрид) Леон Горецка
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