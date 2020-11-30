Первое место уже обеспечили. Бавария отправится на матч ЛЧ без трех игроков основы

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик посетил пресс-конференцию перед игрой против "Атлетико". Он заявил, что на игру не отправятся три игрока основы - Нойер, Левандовский и Горецка.

"Мануэль Нойер, Роберт Левандовский и Леон Горецка в Мадрид не полетят. Корентен Толиссо тоже не сыграет. В воротах сыграет Александер Нюбель. Он доказывает свой класс на тренировках и производит хорошее впечатление. Еще он хорошо сыграл в кубке.

"Атлетико" идет на втором месте в Ла Лиге и может занять первое, если выиграет свой матч в запасе. Мы очень ждем этого матча. У "Атлетико" лучшая в "примере" оборона и вторая лучшая атака", - приводит слова немецкого тренера сайт УЕФА.

Отметим, что "Бавария" за два тура до конца группового этапа обеспечила себе первого место в группе.