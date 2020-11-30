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Начо: Главное в матче с Шахтером - забить первыми и быть внимательными в защите

Лига Чемпионов
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Защитник рассказал, как Реал настраивается на Шахтер

Начо: Главное в матче с Шахтером - забить первыми и быть внимательными в защите
Новина українською

Защитник "Реала" Начо поприсутствовал на предматчевой пресс-конференции перед поединком 5-го утра Лиги чемпионов с "Шахтером", где ответил на вопросы журналистов.

"У меня отличные воспоминания об этом стадионе. Надеюсь, эти эмоции станут для нас хорошей мотивацией в завтрашнем матче и мы сможем победить.

Действительно, мы выступаем не очень стабильно. "Реал" доминировал в матче с "Интером", полностью контролировал игру. В то же время мы не смогли добиться позитивного результата в поединке против "Алавеса". Но у нас хороший состав, который способен побороться за наивысшие цели.

Мотивация? В этом плане нет никаких проблем. Могу вас заверить - каждый из игроков нашей команды уверен в своем деле и в тех цветах, которые представляет. Это футбол, мы тоже люди. И можем ошибаться. Случаются лучшие дни, бывают худшие. Мы ищем стабильность и надежность, хотим, чтобы они появились как можно быстрее.

"Шахтер" - это быстрая команда, которая может неожиданно выбежать в атаку и создать проблемы. Главное для нас - быть внимательными и сконцентрированными в защите, забить первыми и провести хорошую игру", - сказал Начо.

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник 1 декабря и начнется в 19:55.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Начо
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 21:20
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