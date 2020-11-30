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Зидан: Я очень доволен работой Лунина
Наставник сливочных рассказал о грядущем матче с Шахтером
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка 5-го тура Лиги чемпионов с "
"Все зависит от нас, и против "Шахтера" у нас будет очередной финал. В группе Лиге чемпионов осталось два матча, и завтра мы можем набрать три очка, которые помогут нам выйти из группы. Надо просто иметь это ввиду.
Я вижу огромное желание у наших игроков. У нас сложный сезон, много травмированных футболистов. Но с желанием нет никаких проблем. Игроки знают, цвета какого клуба они защищают. Выступать в таком клубе - это большая честь.
Нестабильность результатов? Не думаю, что тут есть какая-то закономерность. В "Реале" бывали трудные моменты, но мы их всегда преодолевали. Это самое главное.
Лунин? Я им очень доволен. Он хорошо работает и вовлечен в командную динамику. Любой игрок должен быть готов, что однажды придет и его очередь. Я очень доволен его работой", - сказал Зидан.
Напомним, что поединок "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник 1 декабря и начнется в 19:55.
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