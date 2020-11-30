Зидан: Я очень доволен работой Лунина

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка 5-го тура Лиги чемпионов с " Шахтером ".

"Все зависит от нас, и против "Шахтера" у нас будет очередной финал. В группе Лиге чемпионов осталось два матча, и завтра мы можем набрать три очка, которые помогут нам выйти из группы. Надо просто иметь это ввиду.

Я вижу огромное желание у наших игроков. У нас сложный сезон, много травмированных футболистов. Но с желанием нет никаких проблем. Игроки знают, цвета какого клуба они защищают. Выступать в таком клубе - это большая честь.

Нестабильность результатов? Не думаю, что тут есть какая-то закономерность. В "Реале" бывали трудные моменты, но мы их всегда преодолевали. Это самое главное.

Травма Азара ? Это трудная ситуация, но с ней нужно смириться. Раньше он никогда не травмировался, а сейчас… Он вернётся сильнее. Психологический натиск? Нет, Эден его не испытывает. Он очень силен. Травмы происходят во всех командах. У меня нет никаких сомнений относительно Азара или его качества. Надеюсь, он скоро вернётся в строй.

Лунин? Я им очень доволен. Он хорошо работает и вовлечен в командную динамику. Любой игрок должен быть готов, что однажды придет и его очередь. Я очень доволен его работой", - сказал Зидан.

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник 1 декабря и начнется в 19:55.