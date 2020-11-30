Каштру: Если хотим продолжить борьбу в ЛЧ, должны обыгрывать Реал

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 5-го утра Лиги чемпионов против "Реала", который состоится во вторник 1 декабря.

– Прекрасно понимаем, что завтрашний матч совершенно не связан с предыдущими. Завтра будет очень специфическая игра. Мы прекрасно знаем, что нужно готовиться к очень сложному поединку. Ведь этот матч будет решающим как для нас, так и для них, чтобы продолжить играть в ЛЧ.

Очень важно корректно подойти к матчу. Многие, кто играл в первом матче, возможно, были недооценены "Реалом". Думаю, наша игра удивила многих, в том числе "Реал".

Завтра будет легче, команды уже более знакомы. "Реалу" будет намного легче угадать наш стартовый состав. Мы прежде всего должны быть очень сильными в обороне, ликвидировать все сильные стороны "Реала".

В стратегическом плане этот матч, как и первый, будет очень сильным. Нам очень важно не уходить далеко от того, что показали в первом матче.

Нужно показывать себя таким же образом, потому что хотим добиться завтра победы, принимая во внимание, что хотим продолжить выступления в ЛЧ, несмотря на такого сложного соперника, как "Реал".

- Вы говорили об анализе "Реала". Не мешает ли вам, что эта команда выдает такой матч против "Интера", а потом уступает "Алавесу"?

– Что сейчас происходит с "Реалом" – происходит с огромным числом топ-команд. Никто не привык, чтобы команды были настолько нестабильными.

В каком мире мы сейчас живем? Мы теряем игроков с одной недели на другую, по 3-4 футболиста. Это могут быть травмы, ковид. Все, что раньше было нетипичным и ненормальным, становится противоположным сейчас. К этому нужно привыкать, команды становятся нестабильными.

Мы тоже можем провести один хороший матч, потом не настолько удачную игру. Мы прошли через совершенно разные этапы в течение сезона. Можно посмотреть на нас, на "Реал", "МЮ", "Ливерпуль", "ПСЖ". Все европейские гранды переживают некоторые сложные моменты.

Люди должны понять, что сейчас нет никакой стабильности. У нас не было межсезонья, сборов, отпуска, длительного перехода из сезона в сезон. Один сезон закончился и буквально через несколько дней второй начался.

Сейчас чувствую себя не тренером. Мы какие-то менеджеры по реагированию, а не тренеры. Мы должны реагировать на то, что происходит. Я сейчас не могу тренировать. Мы стараемся отработать стратегию на матч, провести восстановление и поехать на игру. И все повторяется. Мы не можем сейчас тренироваться.

В таком мире мы сейчас живем. Кто не понимает футбол, не является чувствительным, чтобы понять – этого и не поймет. Сейчас все команды переживают достаточно сложное время.

- Чувствуете в этот период поддержку от руководства клуба?

– Конечно, поддержка со стороны администрации, болельщиков ощущается. Как происходит в хорошей семье. Когда у кого-то есть проблемы, все должны это принять, понять и как-то стараться помочь. Так у нас и происходит.

Конечно, очень сложно в этом сезоне. Мы когда закончили прошлый – должны были уйти в отпуск. Потом должны были пройти сборы, этого всего не было. Стоит напомнить, что мы были в полуфинале ЛЕ. Постоянно были сложные матчи, также был сложный календарь.

Не было отпуска, сборов. Это жестоко. Даже лошади перед каждым забегом должны отдыхать. Мы еще люди, это нужно понимать. Календарь очень сложный, постоянно матчи. Кто на нас смотрит, тоже должен понимать, что сейчас происходит.

Когда мы теряем 11 игроков, которые заболевают ковидом, все об этом читают в новостях, но почему-то иногда этого никто не хочет до конца понять. Мы ничего не поменяли в этом году с прошлого. У нас тот же состав, игроки, тренерский штаб, администрация, болельщики.

Поменялся контекст, условия, в которых мы живем. Очень большая нестабильность. Конечно, наши болельщики не любят, когда команда показывает не такие удачные результаты, как в прошлом сезоне. Особенно команда, которая смогла выиграть чемпионат с 23-очковым отрывом и побыть в полуфинале ЛЕ.

Конечно, все меняется. Терять очки, низкий перфоманс в этом году – это сложно. Игроки стараются, тренерский штаб старается. Многие, кто окружает нас, тоже полностью поддерживает.

Но мир меняется не так быстро. Это будет очень и очень сложный сезон. Сейчас все не поменяется по щелчку пальца. Да, мы читаем мировые новости о безработице, голоде. У нас тоже есть нестабильность, нам действительно сложно.

Все должны понимать, но, к сожалению, этого никто не хочет, наверное. Посмотрите, как играют в топ-5 чемпионатов. Вы же прекрасно знаете, что происходит с этими командами. Я уже не раз этого говорил.

Возможно, люди, которые не хотят понимать, хотят еще большей нестабильности? Зачем это нужно? Нет, все счеты сведем в конце. Вот закончится чемпионат, сезон, тогда проведем математический обзор, посмотрим на баланс чемпионата и поймем, кто лучше, а кто хуже. Только в конце.

- Кто сейчас номер 1 в команде? Кто сыграет завтра в воротах?

– Вы знаете, что Трубин вернулся со сборной. Он не мог некоторое время играть, он не был готовым, поэтому мы не ставили его. Как только он был готов – мы поставили его против "Днепра-1". Завтра, возможно, будет играть Трубин.