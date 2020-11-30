Лига Чемпионов
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Все тесты Шахтера на COVID-19 перед матчем с Реалом дали негативный результат
Команда готовится к важному матчу в полной боеготовности
Перед киевским матчем 5-го тура Лиги чемпионов с "Реалом" "
Все полученные результаты – отрицательные.
Напомним, что поединок "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник 1 декабря и начнется в 19:55.
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Источник:Инстаграм Шахтера
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 21:52
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