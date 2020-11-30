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Все тесты Шахтера на COVID-19 перед матчем с Реалом дали негативный результат

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Команда готовится к важному матчу в полной боеготовности

Все тесты Шахтера на COVID-19 перед матчем с Реалом дали негативный результат
Новина українською

Перед киевским матчем 5-го тура Лиги чемпионов с "Реалом" "Шахтер" сдал тесты на коронавирус.

Все полученные результаты – отрицательные.

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник 1 декабря и начнется в 19:55.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) коронавирус
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 21:52
Клиники собирают урожай на анализах и тестах! Полная жесть с этим ковидом((((
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