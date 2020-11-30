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Тете: Думаю, что киевский поединок с Реалом не будет сильно отличаться от первого
В любом случае, матч должен быть интересным
Бразильский вингер "
"Мы прекрасно знаем, насколько силен "Реал". Но с другой стороны у нас также очень квалифицированная команда. У нас есть великолепные игроки. Мы постараемся завтра показать всю свою силу и добыть победу.
В Мадриде мы очень хорошо начали матч. Тренер предложил нам стратегию, которая сработала. Если другие команды иногда прячутся и закрываются, то мы показали, что этого делать не будем. Мы хотели владеть мячом и контролировать игру. Когда нужно было жертвовать собой и страдать в поле, мы также это делали. Думаю, что завтрашний поединок отличаться сильно не будет — мы будем действовать с такой же самоотдачей", — отметил Тете.
Напомним, что поединок "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник 1 декабря и начнется в 19:55.
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