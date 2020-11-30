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Тете: Думаю, что киевский поединок с Реалом не будет сильно отличаться от первого

Лига Чемпионов
(2 голосов)

В любом случае, матч должен быть интересным

Тете: Думаю, что киевский поединок с Реалом не будет сильно отличаться от первого
Новина українською

Бразильский вингер "Шахтера" Тете поделился ожидания от поединка 5-го тура Лиги чемпионов с "Реалом".

"Мы прекрасно знаем, насколько силен "Реал". Но с другой стороны у нас также очень квалифицированная команда. У нас есть великолепные игроки. Мы постараемся завтра показать всю свою силу и добыть победу.

В Мадриде мы очень хорошо начали матч. Тренер предложил нам стратегию, которая сработала. Если другие команды иногда прячутся и закрываются, то мы показали, что этого делать не будем. Мы хотели владеть мячом и контролировать игру. Когда нужно было жертвовать собой и страдать в поле, мы также это делали. Думаю, что завтрашний поединок отличаться сильно не будет — мы будем действовать с такой же самоотдачей", — отметил Тете.

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник 1 декабря и начнется в 19:55.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Тете
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
30.11.2020 в 23:25
"А что это к моей заднице прилипло ???" -- спросила муха, севшая на слона....
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0
0
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Кююмалайнен (Київ)
30.11.2020 в 22:47
Не знаю как матч, но счет наверняка будет отличаться
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 22:16
Тете набрал форму, может и поиграть решат.......
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0
-1


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