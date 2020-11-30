Робертсон: Аякс - один из грандов европейского футбола, но нам нужно выйти из группы

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон поделился своими мыслями перед матчем против "Аякса".

"Завтра мы играем с одним из европейских грандов. Понимаем, что задача сложная, но знаем, что стоит на кону.

Мы хотим добиться в этом турнире многого, но сначала необходимо выйти из группы, это самое важное. Надо держать это в уме и сделать все возможное для победы", - приводит слова Эндрю сайт УЕФА.

Отметим, что после четырех туров "красные" лидируют в группе, опережая голландцев на два очка.