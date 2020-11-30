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Симеоне: У Атлетико нет права на ошибку - нам нужно обыгрывать Баварию

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На словах просто

Симеоне: У Атлетико нет права на ошибку - нам нужно обыгрывать Баварию
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне дал свой комментарий перед встречей с "Баварией".

"После победы, двух ничьих и поражения права на ошибку у нас уже нет. Нам любой ценой необходимо побеждать завтра вечером.

Меня сейчас мало волнует, с каким результатом закончится другой матч нашей группы. У нас есть четка цель - завладеть инициативой в поединке с "Баварией" и воспользоваться слабыми местами оппонента.

"Бавария" не взяла трех игроков основы? Это вопрос к их тренеру. "Бавария" знает, как бороться, независимо от того, кто играет. Но для нас это очень важный матч, и нам нужно играть на полную силу", - приводит слова аргентинца сайт УЕФА.

Читайте такжеПервое место уже обеспечили. Бавария отправится на матч ЛЧ без трех игроков основы

Отметим, что за четыре тура мадридский клуб набрал пять очков.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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