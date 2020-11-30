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Суркис: Сегодня мы не на том уровне, чтобы конкурировать с Барселоной и Ювентусом
На следующий сезон под ЛЧ президент киевлян обещает усилиться
Президент "
"В каждом матче хочется побеждать, независимо от того, играешь с "Барселоной" или "Ювентусом". Команда выходит на поле, стремится победить. Потому что есть мотивационный фон у команды, каждый хочет себя проявить.
Видно, сегодня мы на таком уровне, что не можем конкурировать пока с этими командами. Но не забывайте, что мы три сезона не играли в ЛЧ.
Поэтому постепенно команда наберется опыта, может, какие-то усиления будут, думаю, что мы сможем играть более достойно, если будем участвовать в следующем году. Даже с такими командами", – сказал Суркис.
Напомним, что после 4-х туров
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