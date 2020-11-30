Суркис: Сегодня мы не на том уровне, чтобы конкурировать с Барселоной и Ювентусом

Президент " Динамо " Игорь Суркис высказался о выступлении команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"В каждом матче хочется побеждать, независимо от того, играешь с "Барселоной" или "Ювентусом". Команда выходит на поле, стремится победить. Потому что есть мотивационный фон у команды, каждый хочет себя проявить.

Видно, сегодня мы на таком уровне, что не можем конкурировать пока с этими командами. Но не забывайте, что мы три сезона не играли в ЛЧ.

Поэтому постепенно команда наберется опыта, может, какие-то усиления будут, думаю, что мы сможем играть более достойно, если будем участвовать в следующем году. Даже с такими командами", – сказал Суркис.