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Суркис: Сегодня мы не на том уровне, чтобы конкурировать с Барселоной и Ювентусом

Лига Чемпионов
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На следующий сезон под ЛЧ президент киевлян обещает усилиться

Суркис: Сегодня мы не на том уровне, чтобы конкурировать с Барселоной и Ювентусом
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о выступлении команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"В каждом матче хочется побеждать, независимо от того, играешь с "Барселоной" или "Ювентусом". Команда выходит на поле, стремится победить. Потому что есть мотивационный фон у команды, каждый хочет себя проявить.

Видно, сегодня мы на таком уровне, что не можем конкурировать пока с этими командами. Но не забывайте, что мы три сезона не играли в ЛЧ.

Поэтому постепенно команда наберется опыта, может, какие-то усиления будут, думаю, что мы сможем играть более достойно, если будем участвовать в следующем году. Даже с такими командами", – сказал Суркис.

Напомним, что после 4-х туров "Динамо" потеряло шансы на выход в плей-офф турнира и будет бороться за Лигу Европы с "Ференцварошем".

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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