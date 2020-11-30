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Фактор Гвардиолы. Де Брюйне готов продлить контракт с Ман Сити
Кевину нравится работать с испанцем
Совсем недавно испанский тренер Хосеп Гвардиола продлил контракт с "Ман Сити". В ближайшее время это должен будет сделать и Кевин де Брюйне.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, бельгиец очень рад, что Гвардиола остается в Манчестере и хочет продолжать работать с ним. Вероятно, что в ближайшее время Кевин продлит контракт до 2025-го года.
Kevin De Bruyne is about to say yes to a contract extension with #ManCity until June 30, 2025. He is 'extremely happy' with Guardiola staying, and is negotiating directly with the @ManCity board - an agreement is expected in the 'coming months'.— Man City Xtra (@City_Xtra) November 30, 2020
[@FabrizioRomano/@UCLonCBSSports]
Отметим, что де Брюйне играет за "Ман Сити" с лета 2015-го - с того времени он выходил на поле 234 раза и завоевал восемь трофеев.
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