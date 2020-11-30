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Фактор Гвардиолы. Де Брюйне готов продлить контракт с Ман Сити

Лига Чемпионов
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Кевину нравится работать с испанцем

Фактор Гвардиолы. Де Брюйне готов продлить контракт с Ман Сити
UA-Футбол
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Совсем недавно испанский тренер Хосеп Гвардиола продлил контракт с "Ман Сити". В ближайшее время это должен будет сделать и Кевин де Брюйне.

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Как сообщает журналист Фабрицио Романо, бельгиец очень рад, что Гвардиола остается в Манчестере и хочет продолжать работать с ним. Вероятно, что в ближайшее время Кевин продлит контракт до 2025-го года.

Отметим, что де Брюйне играет за "Ман Сити" с лета 2015-го - с того времени он выходил на поле 234 раза и завоевал восемь трофеев.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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