Фактор Гвардиолы. Де Брюйне готов продлить контракт с Ман Сити

Совсем недавно испанский тренер Хосеп Гвардиола продлил контракт с "Ман Сити". В ближайшее время это должен будет сделать и Кевин де Брюйне.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, бельгиец очень рад, что Гвардиола остается в Манчестере и хочет продолжать работать с ним. Вероятно, что в ближайшее время Кевин продлит контракт до 2025-го года.

Kevin De Bruyne is about to say yes to a contract extension with #ManCity until June 30, 2025. He is 'extremely happy' with Guardiola staying, and is negotiating directly with the @ManCity board - an agreement is expected in the 'coming months'.



[@FabrizioRomano/@UCLonCBSSports]