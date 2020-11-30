Наставник Аякса: В игре с Ливерпулем нам нужно сыграть аккуратнее, чем в первый раз

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг высказался о ближайшем матче против "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов.

"Мы должны играть в свой футбол, что и попробуем сделать. Конечно, давление будет огромным. Очень важно дорожить мячом и воспользоваться тем пространством, которое будет за защитной линией соперника.

Нам нужно действовать более аккуратно, чем в первом матче с "Ливерпулем". Если бы не допустили тогда ошибку, шансов на выход из группы сейчас было бы больше. Мы создавали опасные моменты, но ничего не реализовали. Но, по правде говоря, я думаю, что если бы мы действовали осторожнее, у нас было бы еще больше голевых моментов", - приводит слова тен Хага сайт УЕФА.

После четырех туров "Аякс" отстает от "Ливерпуля" на два очка.