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Жерсон Родригес: Нет ничего невозможного. Верю в победу Динамо над Ювентусом

Лига Чемпионов
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Киевляне отправились на выездной матч ЛЧ в Турин

Жерсон Родригес: Нет ничего невозможного. Верю в победу Динамо над Ювентусом
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Вингер "Динамо" Жерсон Родригес поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов с Ювентусом.

"Чувствую себя хорошо. Перед вылетом утром провели тренировку. Мне она была очень нужна, потому что после коронавируса набираю оптимальную форму. Уже занимался с партнерами несколько дней.

Рад вернуться в состав и играть в Италии против "Ювентуса". Нет ничего невозможного. Верю в победу "Динамо", – сказал Родригес.

Напомним, что матч "Ювентус" – "Динамо" состоится в среду 2 декабря и начнется в 22:00.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
ТК Футбол

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