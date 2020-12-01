Жерсон Родригес: Нет ничего невозможного. Верю в победу Динамо над Ювентусом

Вингер " Динамо " Жерсон Родригес поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов с Ювентусом.

"Чувствую себя хорошо. Перед вылетом утром провели тренировку. Мне она была очень нужна, потому что после коронавируса набираю оптимальную форму. Уже занимался с партнерами несколько дней.

Рад вернуться в состав и играть в Италии против "Ювентуса". Нет ничего невозможного. Верю в победу "Динамо", – сказал Родригес.

Напомним, что матч "Ювентус" – "Динамо" состоится в среду 2 декабря и начнется в 22:00.