Алексей Гай: Шахтеру нужно навести порядок в обороне и дорожить мячом

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Алексей Гай оценил шансы "горняков" в мачте пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала"

- Учитывая игровой кризис "Шахтера", если у них шансы в матче с "Реалом"?

- Победный матч "Шахтера" в Мадриде был показательным - в футболе все возможно. Да, нельзя не согласиться, что "горняки" сейчас находятся не в оптимальных кондициях, и по игре видно - нет таких эмоций, а игроки выглядят немного растерянными. В любом случае должно сыграть какое-то самолюбие, и те два негативных результата с "Боруссией" должны мобилизировать ребят, им необходимо найти мотивацию и силы, и достойно сыграть с "Реалом".

- Похоже, в первой игре со стороны "Реала" была недооценка своего соперника.

- Да, так оно и было. Теперь нужно учитывать, что испанцы по другому подойдут к этому поединку. "Реал" за это время прибавил, игра становится более интересной, и показывает, они вновь приобретают свою силу. И если есть минимальный шанс у "Шахтера", то за него нужно бороться и дома показывать максимальный результат. В любом случае терять уже нечего, нужно бросить все силы, и воспользоваться этим шансом.

- В таких матчах многое зависит от правильной тактики ведения игры. Она будет такой как в Мадриде: плотная оборона с быстрыми контратаками через свободные зоны?

- Тяжело предугадать какую тактику и стратегию построит Луиш Каштру. Главное - это навести порядок в обороне, устранить ошибки, допущенные в Германии, а действовать первым или вторым номером, покажут события на поле. Да, у "Шахтера" есть быстрые игроки, но наверняка "Реал" хорошо разобрал проигранный матч, и будет стараться не оставлять свободные зоны для контратак "горнякам". Нужно правильно дорожить мячом и умело им распорядиться. Шансы всегда есть. Кто мог предположить, что "Заря" обыграет греков? Мало кто верил, что наша сборная обыграет Испанию. Но все это было. Поэтому желаем "Шахтеру" успехов и пусть им сопутствует Удача.

Напомним, матч "Шахтер" - "Реал" состоится во вторник, 1 декабря. Начало игры в 19:55. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка.