Центрбэк Шахтера рассказал, что будет означать для команды вторая победа над Реалом

Защитник " Шахтера " Валерий Бондарь поделился с ТК Футбол ожиданиями от матча против мадридского "Реала" в 5 туре Лиги чемпионов (сегодня в 19:55).

"Шахтер" всегда выходит на каждый матч, чтобы получить три очка.

Для нас будет очень важный матч в психологическом плане. Надо обязательно побеждать.

Конечно, мы будем играть на победу и сделаем все возможное для этого.