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Центрбэк Шахтера рассказал, что будет означать для команды вторая победа над Реалом

Лига Чемпионов
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Центрбэк Шахтера рассказал, что будет означать для команды вторая победа над Реалом
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился с ТК Футбол ожиданиями от матча против мадридского "Реала" в 5 туре Лиги чемпионов (сегодня в 19:55).

"Шахтер" всегда выходит на каждый матч, чтобы получить три очка.

Для нас будет очень важный матч в психологическом плане. Надо обязательно побеждать.

Конечно, мы будем играть на победу и сделаем все возможное для этого.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Валерий Бондарь Лига ч
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Источник:
Футбол News

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