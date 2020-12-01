Лига Чемпионов
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Центрбэк Шахтера рассказал, что будет означать для команды вторая победа над Реалом
Реально?
Защитник "
"Шахтер" всегда выходит на каждый матч, чтобы получить три очка.
Для нас будет очень важный матч в психологическом плане. Надо обязательно побеждать.
Конечно, мы будем играть на победу и сделаем все возможное для этого.
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Источник:Футбол News
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