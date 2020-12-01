Герой футбольного дня. Карим Бензема

"Реал" сейчас в таком состоянии, что даже банальное возвращение Карима Бензема после травмы – уже весомое событие. Француз не играл в трех последних матчах, мадридцы одержали в них лишь одну победу. Отсутствие Бензема – отсутствие стабильности в атаке. Азар вечно травмирован, Асенсио не может набрать форму после долгого простоя, а Винисиусу Зидан доверяет мало. Бразилец провел лишь шесть матчей со старта из четырнадцати возможных – менее пятидесяти процентов. Он не был ключевым футболистом команды в прошлом сезоне, не является таковым и сейчас.

Дошло уже до того, что Зидан использует в нападении футболистов, которым уже искали команды для аренды – Луку Йовича или Мариано Диаза. Время от времени в нападении появляется Лукас Васкес, хотя этот универсальный боец ​​может играть даже в обороне. Как ни крути, а именно Карим Бензема – главный актив "Реала" в атаке.

Но статистика не может не настораживать. Француз забил шесть голов – это на восемь меньше, чем в прошлом году на этом же этапе сезона, и на четыре – чем два года назад. Меньше он забивает и в Лиге чемпионов. И не только в этом послабил позиции: ухудшилась статистка Карима по ударам по воротам, владении мячом, непринужденных потерях мяча.

Но в Киеве он должен сыграть от ножа. В первом круге группового этапа Зидан недооценил "Шахтер" и, имея Бензему в резерве, не выпустил его со старта. Вряд ли стоит рассчитывать на подобную ошибку и в сегодняшнем матче. Несмотря на то, что до этого Бензема не играл три недели.

Наконец, важный психологический момент. Киевский НСК "Олимпийский" – место, где Карим Бензема забил свой единственный гол в финале Лиги чемпионов. Сегодня – не финал, но матч, в котором у Бензема будут шансы улучшить свою статистику. Третьей наихудшей обороне Лиги чемпионов (после "Зальцбурга" и "Ферецвароша") придется несладко в борьбе с заведенным бомбардиром.