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Месси и компания: испанским СМИ стало известно, кто из лидеров Барселоны не сыграет с Фради
Вновь Куман предоставляет отдых
Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси, хавбек Филиппе Коутиньо и голкипер Марк-Андре Тер Штеген не сыграют в поединке 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с венгерским "Ференцварошем" Сергея Реброва – об этом сообщает издание Diario Sport.
Все трое футболистов "сине-гранатовых" пропустили сегодняшнюю тренировку команды. По информации источника, наставник "Барселоны" Рональд Куман решил предоставить лидерам отдых. Зато Клеман Лангле и Рональд Араухо уже готовятся к поединку вместе с командой. Ранее голландец оставил Месси и Де Йонга в Каталонии перед поединком с "Динамо" (0:4).
Напомним, "Ференцварош" сыграет в домашних стенах с "Барселоной" в среду, 2 декабря – стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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