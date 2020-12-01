  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Месси и компания: испанским СМИ стало известно, кто из лидеров Барселоны не сыграет с Фради
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси и компания: испанским СМИ стало известно, кто из лидеров Барселоны не сыграет с Фради

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Вновь Куман предоставляет отдых

Месси и компания: испанским СМИ стало известно, кто из лидеров Барселоны не сыграет с Фради
Новина українською

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси, хавбек Филиппе Коутиньо и голкипер Марк-Андре Тер Штеген не сыграют в поединке 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с венгерским "Ференцварошем" Сергея Реброва – об этом сообщает издание Diario Sport.

Читайте такжеЮвентус – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Все трое футболистов "сине-гранатовых" пропустили сегодняшнюю тренировку команды. По информации источника, наставник "Барселоны" Рональд Куман решил предоставить лидерам отдых. Зато Клеман Лангле и Рональд Араухо уже готовятся к поединку вместе с командой. Ранее голландец оставил Месси и Де Йонга в Каталонии перед поединком с "Динамо" (0:4).

Напомним, "Ференцварош" сыграет в домашних стенах с "Барселоной" в среду, 2 декабря – стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Лига чемпионов Рональд Куман Барселона Марк-Андре тер Штеген Филиппе Коутиньо Ференцварош (Будапешт) Лига Чемпионов УЕФА Клеман Лангле Рональд Араухо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...