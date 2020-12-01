Месси и компания: испанским СМИ стало известно, кто из лидеров Барселоны не сыграет с Фради

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси, хавбек Филиппе Коутиньо и голкипер Марк-Андре Тер Штеген не сыграют в поединке 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с венгерским "Ференцварошем" Сергея Реброва – об этом сообщает издание Diario Sport.

Все трое футболистов "сине-гранатовых" пропустили сегодняшнюю тренировку команды. По информации источника, наставник "Барселоны" Рональд Куман решил предоставить лидерам отдых. Зато Клеман Лангле и Рональд Араухо уже готовятся к поединку вместе с командой. Ранее голландец оставил Месси и Де Йонга в Каталонии перед поединком с "Динамо" (0:4).

Напомним, "Ференцварош" сыграет в домашних стенах с "Барселоной" в среду, 2 декабря – стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.