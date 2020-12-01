Воробей: Жду, что в матче с Реалом Шахтер сможет проявить донбасский характер

Экс-форвард " Шахтера " Андрей Воробей высказал свое мнение по поводу предстоящего матча с мадридским "Реалом" в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

"В первую очередь жду от горняков конструктивной игры. Я уже не говорю о результате. Команде нужно проснуться. Хочется снова увидеть тот "Шахтер", который все привыкли видеть в последние годы.

Чтобы понять последние результаты команды нужно знать ситуацию изнутри. Думаю, что-то не то происходит в самом коллективе, там нужно искать причины. Исполнители, в принципе, не изменились. Да, чуть свои коррективы вносит коронавирус, поскольку тренер наигрывает один состав, а в итоге на игру выходят другие футболисты, но такие нынешние реалии.

Учитывая ситуацию, более вероятно то, что "Боруссия" не проигрывает "Интеру", чем "Шахтер" победит "Реал". Впрочем, я жду, что "горняки" смогут проявить донбасский характер, в предстоящей встрече он очень бы помог украинской команде", - сказал Воробей.