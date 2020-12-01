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Воробей: Жду, что в матче с Реалом Шахтер сможет проявить донбасский характер

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Поединок будет тяжелым

Воробей: Жду, что в матче с Реалом Шахтер сможет проявить донбасский характер
Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей высказал свое мнение по поводу предстоящего матча с мадридским "Реалом" в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

"В первую очередь жду от горняков конструктивной игры. Я уже не говорю о результате. Команде нужно проснуться. Хочется снова увидеть тот "Шахтер", который все привыкли видеть в последние годы.

Чтобы понять последние результаты команды нужно знать ситуацию изнутри. Думаю, что-то не то происходит в самом коллективе, там нужно искать причины. Исполнители, в принципе, не изменились. Да, чуть свои коррективы вносит коронавирус, поскольку тренер наигрывает один состав, а в итоге на игру выходят другие футболисты, но такие нынешние реалии.

Учитывая ситуацию, более вероятно то, что "Боруссия" не проигрывает "Интеру", чем "Шахтер" победит "Реал". Впрочем, я жду, что "горняки" смогут проявить донбасский характер, в предстоящей встрече он очень бы помог украинской команде", - сказал Воробей.

Напомним, что матч начнётся сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Андрей Воробей Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 16:18
Це в смислі втече в Ростов?
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