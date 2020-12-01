Ювентус - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Киевляне уже потеряли шансы по попадание в плей-офф Лиги чемпионов, однако всё ещё остаётся возможность пробиться в 1/16 финала Лиги Европы. Для этого киевлянам в двух заключительных играх группового этапа нужно выступить не хуже "Ференцвароша". К слову, как раз с "Фради" команда Мирчи Луческу встретится в заключительном туре группы. Но можно и до очного поединка немного вырваться вперёд: для этого желательно не проиграть в Турине.

Матч "Ювентус" - "Динамо" состоится в среду, 2 декабря, на домашней арене "зебр", которая называется "Альянц Стэдиум". Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00.

Прямую трансляцию поединка на ТВ смотрите на "Футбол2". За час до начала поединка, а также после окончания встречи на канале выйдет студия с анализом и разбором игры.

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv. Также легально в интернете смотрите поединок на сервисах OLL.TV, Воля ТВ, Megogo, Київстар ТБ, Vodafone TV.