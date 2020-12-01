  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ювентус - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Вся нужная информация - в одном материале

Ювентус - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Киевляне уже потеряли шансы по попадание в плей-офф Лиги чемпионов, однако всё ещё остаётся возможность пробиться в 1/16 финала Лиги Европы. Для этого киевлянам в двух заключительных играх группового этапа нужно выступить не хуже "Ференцвароша". К слову, как раз с "Фради" команда Мирчи Луческу встретится в заключительном туре группы. Но можно и до очного поединка немного вырваться вперёд: для этого желательно не проиграть в Турине.

Матч "Ювентус" - "Динамо" состоится в среду, 2 декабря, на домашней арене "зебр", которая называется "Альянц Стэдиум". Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00.

Читайте такжеСуркис: Сегодня мы не на том уровне, чтобы конкурировать с Барселоной и Ювентусом

Прямую трансляцию поединка на ТВ смотрите на "Футбол2". За час до начала поединка, а также после окончания встречи на канале выйдет студия с анализом и разбором игры.

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv. Также легально в интернете смотрите поединок на сервисах OLL.TV, Воля ТВ, Megogo, Київстар ТБ, Vodafone TV.

Следить за игрой вы также можете в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь и в традиционной аудио трансляции, которую организует наш сайт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...