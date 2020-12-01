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Кьеллини не сыграет в матче с Динамо

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Главная причина - травма

Кьеллини не сыграет в матче с Динамо
Новина українською

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини получил травму и пропустит матч Лиги чемпионов с киевским "Динамо", сообщает Goal.com. У футболиста проблемы с правым бедром.

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Ранее защитник вернулся к тренировкам после другого повреждения. Ожидалось, что он сможет принять участие в матче. При этом восстановился и сможет сыграть другой защитник "Юве" Мерих Демирал.

36-летний Джорджо Кьеллини в текущем сезоне провел четыре матча за "Ювентус" во всех турнирах. Матч "Ювентус" — "Динамо" Киев состоится 2 декабря.

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В статье: Джорджо Кьеллини Динамо Ки
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
01.12.2020 в 17:59
Це все одно не допоможе.
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