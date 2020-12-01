Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сульшер: Цель МЮ - обыграть ПСЖ и занять в группе первое место
Тухель, вероятно, будет против
Главный тренер "МЮ" Оле Гуннар Сульшер посетил пресс-конференцию накануне игры против "ПСЖ" в Лиге Чемпионов.
"Чем быстрее удается выйти в плей-офф - тем лучше. Мы очень хотим занять первое место в группе.
Будем придерживаться своего стиля, попробуем остро атаковать и надежно защищаться против очень сильного соперника. Повторюсь, ставим перед собой задачу выиграть завтра и занять первое место в группе", - приводит слова норвежца сайт УЕФА.
Напомним, что в матче первого тура "дьяволы" обыграли парижан на выезде.
Популярное сейчас
- Цыганык: Права на трансляцию ЛЧ и ЛЕ на 3 года стоили около 10 млн
- Головко: Ни команда-соперник, ни мы не поняли - откуда взялся 11-метровый?
- Гибель Карпат зависит от Ривер Плейт. Цыганик дал оценку перспективам трех версий клуба
- Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной