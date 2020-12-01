Сульшер: Цель МЮ - обыграть ПСЖ и занять в группе первое место

Главный тренер "МЮ" Оле Гуннар Сульшер посетил пресс-конференцию накануне игры против "ПСЖ" в Лиге Чемпионов.

"Чем быстрее удается выйти в плей-офф - тем лучше. Мы очень хотим занять первое место в группе.

Будем придерживаться своего стиля, попробуем остро атаковать и надежно защищаться против очень сильного соперника. Повторюсь, ставим перед собой задачу выиграть завтра и занять первое место в группе", - приводит слова норвежца сайт УЕФА.

Напомним, что в матче первого тура "дьяволы" обыграли парижан на выезде.