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Сульшер: Цель МЮ - обыграть ПСЖ и занять в группе первое место

Лига Чемпионов
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Тухель, вероятно, будет против

Сульшер: Цель МЮ - обыграть ПСЖ и занять в группе первое место
UA-Футбол
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Главный тренер "МЮ" Оле Гуннар Сульшер посетил пресс-конференцию накануне игры против "ПСЖ" в Лиге Чемпионов.

"Чем быстрее удается выйти в плей-офф - тем лучше. Мы очень хотим занять первое место в группе.

Будем придерживаться своего стиля, попробуем остро атаковать и надежно защищаться против очень сильного соперника. Повторюсь, ставим перед собой задачу выиграть завтра и занять первое место в группе", - приводит слова норвежца сайт УЕФА.

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Напомним, что в матче первого тура "дьяволы" обыграли парижан на выезде.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж)
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