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Трубин, Витао и Коваленко выйдут в старте Шахтера на Реал
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на матч 5-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Реал.
Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тете, Тайсон, Мораес.
Запасные: Шевченко, Пятов, Сиприано, Болбат, Маркос, Дентиньо, Соломон, Патрик, Майкон, Судаков, Фернандо.
Реал: Куртуа, Менди, Варан, Начо, Модрич, Кроос, Эдегор, Асенсио, Лукас Васкес, Бензема, Родриго
Запасные: Лунин, Альтубе, Эдер Милитао, Каземиро, Марсело, Винисиус Жуниор, Иско, Диас, Аррибас, Чуст
Напомним, что матч начнётся сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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