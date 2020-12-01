  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Трубин, Витао и Коваленко выйдут в старте Шахтера на Реал
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин, Витао и Коваленко выйдут в старте Шахтера на Реал

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Трубин, Витао и Коваленко выйдут в старте Шахтера на Реал
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч 5-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Реал.

Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тете, Тайсон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Пятов, Сиприано, Болбат, Маркос, Дентиньо, Соломон, Патрик, Майкон, Судаков, Фернандо.

Реал: Куртуа, Менди, Варан, Начо, Модрич, Кроос, Эдегор, Асенсио, Лукас Васкес, Бензема, Родриго

Запасные: Лунин, Альтубе, Эдер Милитао, Каземиро, Марсело, Винисиус Жуниор, Иско, Диас, Аррибас, Чуст

Напомним, что матч начнётся сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
waleo (Киев)
01.12.2020 в 19:49
хоть священную корову убрали с рамки
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
01.12.2020 в 19:49
Коваленко на лавочку --он не какой как и Коноплянко только иногда на пару минут в УПЛ
Ответить
0
0
avatar
waleo (Киев)
01.12.2020 в 19:48
это полная торба
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
01.12.2020 в 19:35
Тайсон вместо Соломона? Ну хз, шансы на то чтобы забить резко уменьшились.
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 19:14
Дуже не вистачає Євгена Коноплянки, його жартів та анекдотів.
Ответить
+1
0
kapkan (Луганск)
01.12.2020 в 18:53
После 10-0 по сумме двух матчей от Боррусии М., наверное, лучше уж Витао в центре обороны(даже если бы Кривцов и Хочолава были здоровы)
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...