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Пирло: Будем думать о том, чтобы на матч с Динамо выставить лучший состав
Предматчевая пресс-конференция главного тренера Ювентуса
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка 5-го утра
"После игры с "Беневенто" я сказал, что нам нужно больше концентрации и жажды борьбы, если мы хотим набирать очки. Это касается и тех случаев, когда мы уже ведем в счете. Мы поговорили об этом внутри команды. Кажется, меня все услышали. Когда в "Ювентус" приходят молодые футболисты, они всегда идут по одному пути. Меня нынешняя ситуация совсем не беспокоит.
Нужно подходить с одинаковым настроем к каждому матчу - в Италии и на европейской арене. Конечно, я бы хотел видеть от команды более стабильную игру. Но это нормальная ситуация, для решения такой задачи нужно время. Игроки знают, что должны делать. Когда ты побеждаешь, все всегда замечательно. А если начинаешь проигрывать, то появляются проблемы, которых порой даже не существует. Но мы много работаем, чтобы улучшать свою игру.
Мы будем думать о том, чтобы на матч с "Динамо" выставить лучший состав. Возможно, отдохнут те, кто играл больше, например, Куадрадо и Данило.
Мората сыграет завтра, поскольку в субботу он будет дисквалифицирован на матч чемпионата Италии, а Дибала будет готовиться поединку с "Торино". Учитывая, что матч с "Беневенто" был для него сложным, мы не хотим рисковать", - сказал Пирло.
Напомним, что матч "Ювентус" – "Динамо" состоится в среду 2 декабря и начнется в 22:00.
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