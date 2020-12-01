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Алекс Сандро: Динамо приехало в Турин, не для того, чтобы показать плохую игру
Защитник туринцев ожидает непростой игры с киевлянами
Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро поделился ожиданиями от матча 5-го тура
"Завтра хотелось бы увидеть хорошую игру, на которой сосредоточена вся команда: так мы сможем провести хороший матч и добыть положительный результат. В Лиге чемпионов нужно отдаваться еще больше, это сложные матчи.
"Динамо" приехало в Турин, не для того, чтобы показать плохую игру. Но мы тоже очень хорошо работаем и растем. Мы на правильном пути и знаем, что нам нужно улучшить. Наш менталитет не изменился.
Моя травма? Я чувствую себя лучше с каждым днем, травма была довольно неприятной, но сейчас я в порядке", — сказал Сандро.
Напомним, что матч "Ювентус" – "Динамо" состоится в среду 2 декабря и начнется в 22:00.
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