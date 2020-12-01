Мораес получил травму в первом тайме матча с Реалом

Форвард Шахтера Жуниор Мораес получил травму в матче 5-го тура Лиги чемпионов с Реалом.

Форвард Шахтера повредил правое бедро в столкновении с Вараном и был заменен уже на 17-й минуте матча. Вместо него вышел Дентиньо.

К тому моменту счет в матче не открыт - 0:0.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.