Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мораес получил травму в первом тайме матча с Реалом
Вместо него вышел Дентиньо
Форвард
Форвард Шахтера повредил правое бедро в столкновении с Вараном и был заменен уже на 17-й минуте матча. Вместо него вышел Дентиньо.
К тому моменту счет в матче не открыт - 0:0.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Монзуль рассудит матч Лиги Европы
- Все игроки Горняк-Спорта написали заявления на увольнение
- Позиции для усиления и новые хорваты в Днепр-1. Цыганык анонсирует большие перемены
- Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
01.12.2020 в 20:31
Ответить
+2
-7
aleks68
01.12.2020 в 21:21
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...