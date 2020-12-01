  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Мораес получил травму в первом тайме матча с Реалом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мораес получил травму в первом тайме матча с Реалом

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Вместо него вышел Дентиньо

Мораес получил травму в первом тайме матча с Реалом
Новина українською

Форвард Шахтера Жуниор Мораес получил травму в матче 5-го тура Лиги чемпионов с Реалом.

Форвард Шахтера повредил правое бедро в столкновении с Вараном и был заменен уже на 17-й минуте матча. Вместо него вышел Дентиньо.

К тому моменту счет в матче не открыт - 0:0.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
01.12.2020 в 20:31
подковали иуду чмораеса...
Ответить
+2
-7
aleks68
01.12.2020 в 21:21
прикрой своё вонючее е....о.тупая падаль
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...