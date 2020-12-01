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Луческу: Роналду очень важен для Ювентуса, его присутствие зажигает всю команду
Предматчевая пресс-конференция наставника киевлян перед матчем с Ювентусом
Главный тренер "
- Какие, на ваш взгляд, есть проблемы у "Ювентуса"?
- Это хорошая команда, они играют у себя дома. Конечно, им нужно больше времени, чтобы отработать все механизмы игры, ведь произошло много изменений. Но я уверен, что футболисты смогут показать хорошую игру и проявить талант.
- Какая разница между "Ювентусом" Пирло и "Ювентусом" Конте?
- На данный момент "Ювентус" может играть по-новому, что даже может позволить им выиграть Лигу чемпионов. На поле выйдут футболисты, которые очень умело играют. Впрочем, у них есть проблемы, как и у всех других. В частности, команду ослабил COVID-19, плюс играть без зрителей очень сложно. Терять футболистов после каждой игры непросто, но когда-нибудь все это закончится, "Ювентус" вернется как одна из топ-команд мира.
- Без Криштиану Роналду "Ювентус" выиграл только один матч из четырех. Насколько, на ваш взгляд, это ключевая фигура для соперника, уделите ли противодействию португальца особое внимание?
- Конечно, Роналду очень важный для туринцев, его присутствие "зажигает" всю команду. Он харизматичный, имеет очень большой опыт, его уважают, как Ибрагимовича в "Милане", Месси в "Барселоне" или Левандовски в "Баварии". Это тот игрок, который не может не участвовать в игре команды. Повторюсь, он очень важен для "Ювентуса". Благодаря тому, что Роналду делает на поле, вся команда чувствует себя увереннее.
- По вашему мнению, уровень итальянского футбола снизился по сравнению с прошлыми годами?
- Нет, не думаю. Итальянский чемпионат привлекает много новых, качественных игроков, поэтому за ним всегда интересно наблюдать, как за английской Премьер-лигой или испанским чемпионатом. Я убежден, что итальянский футбол один из самых выдающихся в мире.
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