Лига Чемпионов
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Если забивать, то Реалу. Дентиньо отметился своим дебютным голом в этом сезоне ЛЧ. ВИДЕО
Отлично вышел на замену
В матче пятого тура ЛЧ донецкий "Шахтер" принимает мадридский "Реал".
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Если в первом тайме команды голов не забивали, то во втором счет смог открыть Дентиньо. Бразилец воспользовался несогласованостью обороны соперника и пробил мимо Куртуа.
Отметим, что бразилец забил лишь два гола в Лиге Чемпионов - оба "Реалу".
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