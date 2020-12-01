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Если забивать, то Реалу. Дентиньо отметился своим дебютным голом в этом сезоне ЛЧ. ВИДЕО

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Отлично вышел на замену

Если забивать, то Реалу. Дентиньо отметился своим дебютным голом в этом сезоне ЛЧ. ВИДЕО
UA-Футбол
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В матче пятого тура ЛЧ донецкий "Шахтер" принимает мадридский "Реал".

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Если в первом тайме команды голов не забивали, то во втором счет смог открыть Дентиньо. Бразилец воспользовался несогласованостью обороны соперника и пробил мимо Куртуа.

Отметим, что бразилец забил лишь два гола в Лиге Чемпионов - оба "Реалу".

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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