Если забивать, то Реалу. Дентиньо отметился своим дебютным голом в этом сезоне ЛЧ. ВИДЕО

В матче пятого тура ЛЧ донецкий "Шахтер" принимает мадридский "Реал".

Если в первом тайме команды голов не забивали, то во втором счет смог открыть Дентиньо. Бразилец воспользовался несогласованостью обороны соперника и пробил мимо Куртуа.

Отметим, что бразилец забил лишь два гола в Лиге Чемпионов - оба "Реалу".