ЛЧ. Атлетико - Бавария 1:1. Конец победной серии

Нойер, Левандовски, Горетцка и Толиссо остались в Мюнхене, Мюллер и Гнабри вышли на поле только со скамейки, Павар, Боатенг и Коман просидели весь в матче в запасе, а Киммих и Дэвис восстанавливаются после травмы. “Бавария” сегодня не была похожа на саму себя. В основе играли 17-летние Мусиала и Арри-Мби, и глубокие резервисты вроде Мартинеса, Сарра, Шупо-Мотинга. Дебютировал в матче Лиги чемпионов Александер Нюбель. К железным игрокам основы можно отнести только Алабу и Эрнандеса. “Бавария” дала “Атлетико” фору и команда Диего Симеоне ею успешно пользовалась. Но умудрилась упустить верную победу.

“Атлетико” играл в 3-5-2 и Ханси Флик ради эксперимента попытался зеркалить схему мадридцев. Нельзя сказать, что у “Баварии” что-то получалось. “Атлетико” играл с позиции силы, и доминировал большую часть матча. Настоящее удовольствие от игры получал Жоау Феликс. Португалец выигрывал индивидуальные дуэли у игроков “Баварии”, смело шел в дриблинг, играл пяткой, и часто пробивал по воротам. Именно Феликс забил единственный гол “Атлетико”. На 26-й минуте Льоренте выполнил прострел из зоны 17-летнего Арри-Мби, и Феликс опередил Зюле – 1:0.

У “Баварии” практически не было выхода в атаку. В полузащите не было футболистов, которые могли бы продвигать мяч, Сане, Дуглас Коста и Шупо-Мотинг были отрезанными от всей команды. За первые 45 минут “Бавария” нанесла всего два удара, а “Атлетико” не реализовал ряд хороших моментов (Льоренте, Феликс, Карраско).

Слишком рано “Атлетико” принялся сушить игру. В первые 20 минут второго тайма команда Диего Симеоне создала еще несколько моментов, в частности в перекладину ударил Феликс. Но затем “Атлети” посчитал дело сделанным и успокоился. Но разве можно успокаиваться, когда у соперника на поле Томас Мюллер? Лидер “Баварии” вышел на азмену вместе с Сержом Гнабри на 62-й минуте и “Бавария” стала подступать к воротам Облака. Возможно, ничего бы и не произошло, если бы на 68-й минуте Хименес не получил травму. Вместо него на поле вышел Фелипе и именно 31-летний бразилец прямо посодействовал тому, что “Атлетико” остался без победы и отложил вопрос с выходом в плей-офф Лиги чемпионов до последнего тура. В самом конце матча Фелипе нарушил правила на Мюллере в своей штрафной, и сам Томас безукоризненно исполнил одиннадцатиметровый.

“Бавария” прервала свою серию из 15 побед подряд в Лиге чемпионов, но может быть довольна результатом. “Атлетико” не удалось совершить реванш и несколько игроков из резерва получили игровые минуты и драгоценный опыт на высшем уровне.

“Бавария” еще до матча гарантировала себе первое место в группе, а второго участника плей-офф определят “Атлетико” и “РБ Зальцбург” в матче между собой девятого декабря.

Лига чемпионов, группа А, пятый тур. Мадрид, “Ванда Метрополитано”

“Атлетико” Мадрид – “Бавария” Мюнхен 1:1

Голы: Феликс 26 – Мюллер 86 (пен.)

“Атлетико”: Облак – Савич, Хименес (Фелипе 68), Эрмосо – Триппьер, Коке, Сауль, Карраско (Лоди 87) – Льоренте, Феликс (Лемар 87) – Корреа (Эррера 80)

“Бавария”: Нюбель – Эрнандес, Алаба, Зюле – Арри-Мби (Гнабри 61), Хави Мартинес (Мюллер 62), Мусиала (Штиллер 76), Сарр (Ричардс 62) – Коста (Зиркзее 86), Сане – Шупо-Мотинг

Предупреждения: Савич 88 – Сарр 43