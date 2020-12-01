  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Цыганков: Даже без Роналду Ювентус — это одна из лучших команд Европы
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганков: Даже без Роналду Ювентус — это одна из лучших команд Европы

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Хавбек Динамо высказался о грядущем поединке с Ювентусом

Цыганков: Даже без Роналду Ювентус — это одна из лучших команд Европы
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков поприсутствовал на предматчевой пресс-конференции перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов с "Ювентусом", где пообщался с прессой.

- От завтрашнего матча жду хорошей игры уровня Лиги чемпионов. Мы сойдемся с одной из самых сильных команд Европы, сыграем против лучших футболистов. Мы помним, как играли в Киеве, поэтому могу сказать, что "Ювентус" — это, действительно, очень хорошая команда с сильными футболистами, интересными идеями. Даже без своего лидера Роналду в Киеве они смогли показать хорошую игру и победить. Надеюсь, мы сделали работу над ошибками и завтра будет другой футбол.

- Без какого футболиста, на ваш взгляд, "Ювентус" мог бы сыграть завтра?

- Не знаю, какой у них будет состав. Повторюсь, даже без Роналду "Ювентус" — это одна из лучших команд Европы. Поэтому мы готовимся к появлению любого футболиста в их стартовом составе.

- Как оцените свое функциональное состояние после перенесенного коронавируса, полностью ли уже восстановились?

- Игра покажет. С каждым матчем набирать форму становится легче. Надеюсь, завтра смогу провести на поле весь матч, если понадобится.

- У "Ювентуса" одна из лучших и наиболее опытных защит в мире. Чего ожидаете от противостояния с защитниками соперника?

- Жду, что у нас будут моменты, и мы сможем их реализовать. У нас были шансы забить в матчах с "Барселоной", а также предпосылки для взятия ворот в первом матче с "Ювентусом". Считаю, нужно просто результативно заканчивать свои атаки и моменты, которые создаем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Виктор Цыганков
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Red_Cat (Салоники)
01.12.2020 в 22:19
ювентус - это такая же вонючая помойка, как среал в Испании
Ответить
0
-1
Просто Квашин (Харьков)
01.12.2020 в 23:01
вонючая помойка - твой дом... ты иногда покидаешь бордель ??? или мамочка не отпускает ???
Ответить
0
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
01.12.2020 в 23:06
Просто Квашин - nugapac
0
0
мы за динамо (киев)
01.12.2020 в 22:10
а циганков шо в юве pr-менеджером підробляє?
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...