Цыганков: Даже без Роналду Ювентус — это одна из лучших команд Европы

Полузащитник " Динамо " Виктор Цыганков поприсутствовал на предматчевой пресс-конференции перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов с "Ювентусом", где пообщался с прессой.

- От завтрашнего матча жду хорошей игры уровня Лиги чемпионов. Мы сойдемся с одной из самых сильных команд Европы, сыграем против лучших футболистов. Мы помним, как играли в Киеве, поэтому могу сказать, что "Ювентус" — это, действительно, очень хорошая команда с сильными футболистами, интересными идеями. Даже без своего лидера Роналду в Киеве они смогли показать хорошую игру и победить. Надеюсь, мы сделали работу над ошибками и завтра будет другой футбол.

- Без какого футболиста, на ваш взгляд, "Ювентус" мог бы сыграть завтра?

- Не знаю, какой у них будет состав. Повторюсь, даже без Роналду "Ювентус" — это одна из лучших команд Европы. Поэтому мы готовимся к появлению любого футболиста в их стартовом составе.

- Как оцените свое функциональное состояние после перенесенного коронавируса, полностью ли уже восстановились?

- Игра покажет. С каждым матчем набирать форму становится легче. Надеюсь, завтра смогу провести на поле весь матч, если понадобится.

- У "Ювентуса" одна из лучших и наиболее опытных защит в мире. Чего ожидаете от противостояния с защитниками соперника?

- Жду, что у нас будут моменты, и мы сможем их реализовать. У нас были шансы забить в матчах с "Барселоной", а также предпосылки для взятия ворот в первом матче с "Ювентусом". Считаю, нужно просто результативно заканчивать свои атаки и моменты, которые создаем.