У Зидана все плохо. Вышедший на замену Соломон увеличил преимущество Шахтера. ВИДЕО

В матче пятого тура Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" на своем поле принимает мадридский "Реал".

Пропустив первыми, "сливочные" ничего не смогли предложить в атаке, а после контрольный удар нанес Манор Соломон. Вингер по ходу игры заменил Тайсона.

Отметим, что Соломон уже забивал "Реалу" в матче первого тура.