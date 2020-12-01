Лига Чемпионов
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У Зидана все плохо. Вышедший на замену Соломон увеличил преимущество Шахтера. ВИДЕО
До этого он забил в Мадриде
В матче пятого тура Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" на своем поле принимает мадридский "Реал".
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Пропустив первыми, "сливочные" ничего не смогли предложить в атаке, а после контрольный удар нанес Манор Соломон. Вингер по ходу игры заменил Тайсона.
Отметим, что Соломон уже забивал "Реалу" в матче первого тура.
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Комментарии (5)
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Лекарь (село Дарница)
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