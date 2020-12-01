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У Зидана все плохо. Вышедший на замену Соломон увеличил преимущество Шахтера. ВИДЕО

Лига Чемпионов
(3 голосов)

До этого он забил в Мадриде

У Зидана все плохо. Вышедший на замену Соломон увеличил преимущество Шахтера. ВИДЕО
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В матче пятого тура Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" на своем поле принимает мадридский "Реал".

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Пропустив первыми, "сливочные" ничего не смогли предложить в атаке, а после контрольный удар нанес Манор Соломон. Вингер по ходу игры заменил Тайсона.

Отметим, что Соломон уже забивал "Реалу" в матче первого тура.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Манор Соломон
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Комментарии (5)
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Лекарь (село Дарница)
01.12.2020 в 22:19
Зидан когда-то сделал красивый жест - подал в отставку. Мне кажется, пришла пора снова сделать данный жест.
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+1
-1
Хиденг (Днепр)
01.12.2020 в 22:17
Трызда Зидану! Я так думаю! (с)
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0
0
efim423 (odessa)
01.12.2020 в 22:11
надо болеть за боррусию , чтоб у шахты точно была еврокубковая весна
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+2
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
01.12.2020 в 21:58
Я очень хочу увидеть среал в Лиге Европы. В компании таких грандов, как Клуж, Янг Бойз, Рапид, Хапоэль, Риека, Маккаби, Слован и безусловно - Карабах!!! Вот такой однородный ряд получается.
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+1
0
viajador (село Пертяну)
01.12.2020 в 21:55
Цар Соломон!!!!!!!!!!!!!!
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+4
0


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