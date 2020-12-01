Второй форвард за матч. Дентиньо травмировался в поединке с Реалом

Форвард Шахтера Дентиньо получил травму в матче 5-го тура Лиги чемпионов с Реалом (2:0).

Форвард Шахтера получил повреждение во втором тайме и на 85-й минуте был заменен на Алана Патрика.

Характер и серьезность травмы бразильца пока что неизвестны.