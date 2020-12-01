Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Второй форвард за матч. Дентиньо травмировался в поединке с Реалом
Что такое не везет
Форвард Шахтера Дентиньо получил травму в матче 5-го тура Лиги чемпионов с Реалом (2:0).
Форвард Шахтера получил повреждение во втором тайме и на 85-й минуте был заменен на Алана Патрика.
Характер и серьезность травмы бразильца пока что неизвестны.
Отметим, что Дентиньо в первом тайме вышел на замену вместо Жуниора Мораеса, который
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
- Монзуль рассудит матч Лиги Европы
- Цыганык: Права на трансляцию ЛЧ и ЛЕ на 3 года стоили около 10 млн
- Леоненко: Луческу давно дал понять, что Динамо не должно выигрывать у Барселоны или Ювентуса
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...