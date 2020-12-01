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Второй форвард за матч. Дентиньо травмировался в поединке с Реалом

Лига Чемпионов
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Что такое не везет

Второй форвард за матч. Дентиньо травмировался в поединке с Реалом
Новина українською

Форвард Шахтера Дентиньо получил травму в матче 5-го тура Лиги чемпионов с Реалом (2:0).

Форвард Шахтера получил повреждение во втором тайме и на 85-й минуте был заменен на Алана Патрика.

Характер и серьезность травмы бразильца пока что неизвестны.

Отметим, что Дентиньо в первом тайме вышел на замену вместо Жуниора Мораеса, который также получил травму.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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