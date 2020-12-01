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Почти в ЛЕ. Локомотив - Зальцбург 1:3. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Московский клуб опустился на последнюю строчку

Почти в ЛЕ. Локомотив - Зальцбург 1:3. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча группового этапа Лиги Чемпионов, в котором "Локомотив" принимал "Зальцбург". В матче разыгрывалась путевка за третье место, хотя команды даже сохранили шансы на плей-офф.

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"Австрийские быки" забили трижды, а героем матча стал Бериша, отметившись дублем. Гол с пенальти Миранчука ничего не изменил - 1:3 в пользу гостей.

После пяти туров "Зальцбург" вышел на третью строчку, в то время как "Локомотив" уже четвертый.

"Локомотив" - "Зальцбург" 1:3
Голы: Миранчук Ал. 79 (п) - Бериша 28, 41, Адейеми 81

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В статье: Локомотив (Москва) Зальцбург
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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
01.12.2020 в 23:19
Малацца!
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Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 23:06
Все по делу.
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