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Почти в ЛЕ. Локомотив - Зальцбург 1:3. Видео голов и обзор матча
Московский клуб опустился на последнюю строчку
Вашему вниманию видеообзор матча группового этапа Лиги Чемпионов, в котором "Локомотив" принимал "Зальцбург". В матче разыгрывалась путевка за третье место, хотя команды даже сохранили шансы на плей-офф.
"Австрийские быки" забили трижды, а героем матча стал Бериша, отметившись дублем. Гол с пенальти Миранчука ничего не изменил - 1:3 в пользу гостей.
После пяти туров "Зальцбург" вышел на третью строчку, в то время как "Локомотив" уже четвертый.
"Локомотив" - "Зальцбург" 1:3
Голы: Миранчук Ал. 79 (п) - Бериша 28, 41, Адейеми 81
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