Почти в ЛЕ. Локомотив - Зальцбург 1:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча группового этапа Лиги Чемпионов, в котором "Локомотив" принимал "Зальцбург". В матче разыгрывалась путевка за третье место, хотя команды даже сохранили шансы на плей-офф.

"Австрийские быки" забили трижды, а героем матча стал Бериша, отметившись дублем. Гол с пенальти Миранчука ничего не изменил - 1:3 в пользу гостей.

После пяти туров "Зальцбург" вышел на третью строчку, в то время как "Локомотив" уже четвертый.

"Локомотив" - "Зальцбург" 1:3

Голы: Миранчук Ал. 79 (п) - Бериша 28, 41, Адейеми 81