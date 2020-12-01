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Украинская команда впервые в истории одержала две победы в группе ЛЧ над соперником из первой корзины

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Историческое событие в контексте украинского еврокоэффициента

Украинская команда впервые в истории одержала две победы в группе ЛЧ над соперником из первой корзины
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в плоскости украинского еврокоэффициента произошло историческое событие. "Шахтер" победил "Реал" и оформил вторую в группе победу над соперником из первой корзины. Ранее в контексте выступлений украинских команд в классической Лиге чемпионов, когда было разделение на корзины при жеребьевке, такого не случалось никогда.

Отметим лишь, что в сезоне 2017/18 "Шахтер" сам был в первой корзине Лиги чемпионов. Тогда "горняки" потерпели два поражения, но от разных команд.

"Реал" является представителем первой корзины в группе В в качестве чемпиона Испании. Ранее только двум командам удавалось дважды победить мадридцев на групповой стадии одной Лиги чемпионов.

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В статье: Лига чемпионов коэффициенты Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (7)
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Одиссей(Афула) (Афула)
01.12.2020 в 23:07
Семйон,может надо заканчивать писать о футболе?Ну не твое это.Корзины в футбол не играют.Ты хоть понимаешь,что написал полную чушь?
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+1
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Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 23:04
Крутяк!
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0
0
Sneg SD (Умань)
01.12.2020 в 23:02
Творим историю!
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+1
0
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Sandro (Kyiv)
01.12.2020 в 22:59
а Барса с какой корзины была когда 0:7 попала?
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0
-1
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Семйон Ігор (UA-Футбол)
01.12.2020 в 23:10
З другої. З першої був ПСВ (2:0 і 1:1)
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
01.12.2020 в 22:50
История новая ,а не нафталин Динамо
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Одиссей(Афула) (Афула)
01.12.2020 в 23:09
Так Куефа Шахтера тоже уже нафталин.
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