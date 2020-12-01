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Украинская команда впервые в истории одержала две победы в группе ЛЧ над соперником из первой корзины
Историческое событие в контексте украинского еврокоэффициента
Сегодня в плоскости украинского еврокоэффициента произошло историческое событие. "Шахтер" победил "Реал" и оформил вторую в группе победу над соперником из первой корзины. Ранее в контексте выступлений украинских команд в классической Лиге чемпионов, когда было разделение на корзины при жеребьевке, такого не случалось никогда.
Отметим лишь, что в сезоне 2017/18 "Шахтер" сам был в первой корзине Лиги чемпионов. Тогда "горняки" потерпели два поражения, но от разных команд.
"Реал" является представителем первой корзины в группе В в качестве чемпиона Испании. Ранее только двум командам удавалось дважды победить мадридцев на групповой стадии одной Лиги чемпионов.
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