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Торжество открытого футбола плюс ошибка вратаря гостей. Лига чемпионов. Ливерпуль – Аякс 1:0
Скучно не было
Перед матчем пришли известия о том, что у Клоппа плюс один в лазарете – Алиссон повредил заднюю поверхность бедра после поединка с "Брайтоном" и вылетел на 2 недели. Место в воротах успешно занял Келлехер, в остальном ни Юрген, ни Тен Хаг нас не удивили.
Сразу стало понятно, что "Ливерпуль" и "Аякс" будут демонстрировать открытый футбол. Игроки обеих команд умело пользовались пространством и качественно работали на мяче. "Красные" были близки к взятию ворот после выстрела Салаха, но снаряд проверил на прочность штангу. После стартового отрезка встречи соперники начали действовать более внимательно. "Аяксу" удавалось проходить фирменный прессинг "Ливерпуля" и создавать моменты даже несмотря на проигрыш во владении: дважды Классен будил Келлехера, а правый защитник голландцев Мазрауи заставил резервного голкипера "красных" поработать еще более усердно.
45+1. No goals at the break. ♟#UCL #livaja— AFC Ajax (@AFCAjax) December 1, 2020
Второй тайм? Вновь атака на атаку, момент на момент. Центр поля команды буквально пролетали. Правда, "Ливерпуль" стал быстрее думать у чужих ворот, в рамках данного сценария сдали нервы у Онана – голкипер "Аякса" пролетел мимо мяча после подачи Уильямса, а Джонс элегантно отправил снаряд в пустые ворота (1:0). Гол организовали юные воспитанники "Ливерпуля".
????️ @necowilliams01— Liverpool FC (@LFC) December 1, 2020
⚽️ @curtisjr_10
From the Academy to the @ChampionsLeague ???? pic.twitter.com/mE0pSOWyLs
После забитого мяча "красные" сначала успешно снизили темп гостей, а затем действовали по ситуации, чередуя оборону средним блоком с быстрыми позиционными розыгрышами. К тому же, голландцы откровенно подустали. Могли закрепить преимущество Фирмино и Салах, однако элитные нападающие "Ливерпуля" своими шансами не воспользовались. К счастью для них, Келлехер был на высоте после удара головой впритык в исполнении Хунтелара. Отметим, что в параллельном поединке "Аталанта" и "Мидтьюлланд" расписали мировую – это значит, что команда Клоппа выходит в плей-офф с первого места, а итальянцы и нидерландцы повоюют за вторую позицию в последнем туре.
We're into the last 16, Reds ???????? pic.twitter.com/VrkUPm3owR— Liverpool FC (@LFC) December 1, 2020
Лига чемпионов, 5-й тур, группа D.
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)
"Ливерпуль" – "Аякс" 1:0
Гол: Джонс (58)
"Ливерпуль": Келлехер – Н. Уильямс, Матип, Фабиньо, Робертсон – Джонс, Хендерсон, Вейналдум – Салах (Р. Уильямс, 90), Жота (Фирмино, 68), Мане
"Аякс": Онана – Мазрауи (Хунтелар, 86), Схюрс, Блинд (Мартинес, 86), Тальяфико – Альварес (Лабьяд, 69), Классен, Гравенберх – Антони, Тадич, Нерес (Траоре, 81)
Предупреждения: Вейналдум (70), Хендерсон (90+1), Мане (90+2) – Схюрс (42), Блинд (55)
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