Торжество открытого футбола плюс ошибка вратаря гостей. Лига чемпионов. Ливерпуль – Аякс 1:0

Перед матчем пришли известия о том, что у Клоппа плюс один в лазарете – Алиссон повредил заднюю поверхность бедра после поединка с "Брайтоном" и вылетел на 2 недели. Место в воротах успешно занял Келлехер, в остальном ни Юрген, ни Тен Хаг нас не удивили.

Сразу стало понятно, что "Ливерпуль" и "Аякс" будут демонстрировать открытый футбол. Игроки обеих команд умело пользовались пространством и качественно работали на мяче. "Красные" были близки к взятию ворот после выстрела Салаха, но снаряд проверил на прочность штангу. После стартового отрезка встречи соперники начали действовать более внимательно. "Аяксу" удавалось проходить фирменный прессинг "Ливерпуля" и создавать моменты даже несмотря на проигрыш во владении: дважды Классен будил Келлехера, а правый защитник голландцев Мазрауи заставил резервного голкипера "красных" поработать еще более усердно.

Второй тайм? Вновь атака на атаку, момент на момент. Центр поля команды буквально пролетали. Правда, "Ливерпуль" стал быстрее думать у чужих ворот, в рамках данного сценария сдали нервы у Онана – голкипер "Аякса" пролетел мимо мяча после подачи Уильямса, а Джонс элегантно отправил снаряд в пустые ворота (1:0). Гол организовали юные воспитанники "Ливерпуля".

После забитого мяча "красные" сначала успешно снизили темп гостей, а затем действовали по ситуации, чередуя оборону средним блоком с быстрыми позиционными розыгрышами. К тому же, голландцы откровенно подустали. Могли закрепить преимущество Фирмино и Салах, однако элитные нападающие "Ливерпуля" своими шансами не воспользовались. К счастью для них, Келлехер был на высоте после удара головой впритык в исполнении Хунтелара. Отметим, что в параллельном поединке "Аталанта" и "Мидтьюлланд" расписали мировую – это значит, что команда Клоппа выходит в плей-офф с первого места, а итальянцы и нидерландцы повоюют за вторую позицию в последнем туре.

We're into the last 16, Reds ???????? pic.twitter.com/VrkUPm3owR — Liverpool FC (@LFC) December 1, 2020

Лига чемпионов, 5-й тур, группа D.

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

"Ливерпуль" – "Аякс" 1:0

Гол: Джонс (58)

"Ливерпуль": Келлехер – Н. Уильямс, Матип, Фабиньо, Робертсон – Джонс, Хендерсон, Вейналдум – Салах (Р. Уильямс, 90), Жота (Фирмино, 68), Мане

"Аякс": Онана – Мазрауи (Хунтелар, 86), Схюрс, Блинд (Мартинес, 86), Тальяфико – Альварес (Лабьяд, 69), Классен, Гравенберх – Антони, Тадич, Нерес (Траоре, 81)

Предупреждения: Вейналдум (70), Хендерсон (90+1), Мане (90+2) – Схюрс (42), Блинд (55)