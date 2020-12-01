Каштру о победе над Реалом: В футболе нет секретов

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире ТК "Футбол" подвел итог матча 5-го Лиги чемпионов с "Реалом" (2:0).

"Как я говорил до игры – стратегия будет очень схожей, как и в первом туре. Мы прекрасно знали, что "Реал" будет искать победы и если бы мы проиграли, то было бы очень сложно. Вначале мы попытались унять прыть "Реала", блокировать фланги и контролировать игру при подачах с фланга. К счастью, все прошло хорошо, нет секретов в футболе. Я думаю, что самый большой секрет в футболе – это работать искренне, иногда проходя через очень большие сложности. Тем более, в теперешнее время. Мы знаем, в какой момент мы живем и какая нестабильность вокруг нас.

Первый тайм был не таким, каким мы его предвидели, мы неправильно занимали некоторые позиции, ошибались, в перерыве постарались это скорректировать, и мы создали несколько моментов, которые привели к забитым мячам и смогли аннулировать голевые моменты у "Реала". Это показывает, что секретов нет, все прямолинейно и до игры. Против "Боруссии" М ничего не получилось, потому что она была лучше, чем мы в обоих матчах, а с "Реалом" уже были мы лучше.

Нам нужно было освежить команду. Тайсон был травмирован некоторое время и мы заметили, что он теряет свою энергию и начал ошибаться на поле. Тайсон всегда хочет показать свое мастерство в игре, но он человек и мы понимали, что он не выдержит 90 минут, а нам нужен был тот же темп. Поэтому нам нужен был игрок, который мог бы атаковать и обороняться на фланге. Тайсон хорошо действовал, но под конец немного ошибался в обороне. У Соломона было много до этого матчей и не смог бы тоже отыграть весь поединок. Он стал хорошей заменой Тайсона и Соломон забил, как он это делает часто на тренировках. Это его качество и он очень эффективно его проявил сегодня на поле.

Коваленко также немного устал, но мы не хотели ничего менять по стратегии на игру, поэтому ребята, которые вышли, они вышли на те же позиции и с такими же задачами и выполнили их.

Я всегда поздравляю своих игроков, так как знаю, как они отдают все силы, они очень много работают, много жертвуют собой. Те, кто много работает без паузы – они фантастические.

Сейчас я оставлю Лигу чемпионов на несколько дней, сейчас моя голова будет занята "Минаем", - сказал Каштру.