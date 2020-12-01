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Тухель: Мбаппе год не забивает в ЛЧ? Возможно, из-за этого у нас шесть очков
Завтра у него будет шанс исправить статистику
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель высказался о плохой голевой статистики Килиана Мбаппе. Завтра чемпион Франции сыграет против "МЮ".
Мбаппе не забивал в Лиге чемпионов почти год? Я услышал об этой статистике час назад. Что ж, у него есть хорошая возможность прервать эту серию.
Это может быть одной из причин, почему у нас только шесть очков. Я не могу найти этому объяснения, потому что у него есть все, чтобы забивать и выигрывать матчи: и мастерство, и личность, и опыт", - приводит слова наставника сайт УЕФА.
Отметим, что на данный момент парижане делят с "РБ Лейпцигом" второе место в своей группе.
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