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Тухель: Мбаппе год не забивает в ЛЧ? Возможно, из-за этого у нас шесть очков

Лига Чемпионов
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Завтра у него будет шанс исправить статистику

Тухель: Мбаппе год не забивает в ЛЧ? Возможно, из-за этого у нас шесть очков
UA-Футбол
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Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель высказался о плохой голевой статистики Килиана Мбаппе. Завтра чемпион Франции сыграет против "МЮ".

Мбаппе не забивал в Лиге чемпионов почти год? Я услышал об этой статистике час назад. Что ж, у него есть хорошая возможность прервать эту серию.

Это может быть одной из причин, почему у нас только шесть очков. Я не могу найти этому объяснения, потому что у него есть все, чтобы забивать и выигрывать матчи: и мастерство, и личность, и опыт", - приводит слова наставника сайт УЕФА.

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Отметим, что на данный момент парижане делят с "РБ Лейпцигом" второе место в своей группе.

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В статье: Томас Тухель Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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