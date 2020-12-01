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Зидан после поражения от Шахтера: Отставка? Даже мысли такой нет

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Реал в затяжном кризисе

Зидан после поражения от Шахтера: Отставка? Даже мысли такой нет
Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура ЛЧ с "Шахтером" (0:2).

"Отставка? У меня даже мысли нет подавать в отставку.

В первом тайме мы были очень хороши, но нам не хватило гола. Мы хорошо атаковали, создавали моменты, но мяч не шел в ворота.

Конечно, это не лучшая наша игра. Мы провели очень хороший первый тайм и заслужили забить первый гол. В итоге, счет открыл "Шахтер", и это стало определяющим моментом матча. Мы не смогли на это адекватно отреагировать. Но наш первый тайм был хорош, и если бы мы забили первыми, игра была бы совсем другая.

У нас сейчас не лучшая серия в плане результатов, но нужно продолжать работать. У нас осталась еще одна игра, в которой мы должны выйти и решить свои задачи.

Выход в плей-офф? Я настроен оптимистично. Сейчас мы переживаем не лучшее время, но должны проявить характер. Результат матча с "Шахтером" для нас провальный, но мы его не заслужили.

Должны выиграть следующую игру. Мы будем верить и будем бороться", - сказал Зидан.

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В статье: Зинедин Зидан Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (8)
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Joyce (Donetsk)
02.12.2020 в 00:34
"Результат матча с "Шахтером" для нас провальный, но мы его не заслужили." Правильно, его заслужил ШД, забив 2 мяча в ворота Реала. По-человечески можно понять Зидана, который в данный момент испытывает когнитивный диссонанс: после влета немцам с общим счетом 10-0, казалось бы, о каком поражении можно говорить в принципе. А оно вон как получилось :)
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0
0
Хиденг (Днепр)
02.12.2020 в 00:22
От же ж жадный африканец!!! И, главное, пролезет!!! Не верю в Шахтёр с Интером, и Гладбах проиграет Реалу. Сегодня разносить матчи по времени нельзя было!
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2020 в 00:34
разве есть такое в регламенте, что игры 5-го тура нужно проводить в одно время? нет
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0
-1
Piter (Полтава)
02.12.2020 в 00:13
цікаво якшо раптом німці сдєлають їх під шість - нуль мислі паявляться?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2020 в 00:16
хватит и +1
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0
-1
Fontango (Kharkov)
02.12.2020 в 00:00
Шо он мелет.... и это великии Зизи..?((( тьфу...
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 23:55
где-то это я уже слышал... всё как под копирку
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+1
-1
Мольфар (Закарпаття)
02.12.2020 в 00:14
Це із методички для топ-фізруків.
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+1
0


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