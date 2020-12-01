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Зидан после поражения от Шахтера: Отставка? Даже мысли такой нет
Реал в затяжном кризисе
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал
"Отставка? У меня даже мысли нет подавать в отставку.
В первом тайме мы были очень хороши, но нам не хватило гола. Мы хорошо атаковали, создавали моменты, но мяч не шел в ворота.
Конечно, это не лучшая наша игра. Мы провели очень хороший первый тайм и заслужили забить первый гол. В итоге, счет открыл "Шахтер", и это стало определяющим моментом матча. Мы не смогли на это адекватно отреагировать. Но наш первый тайм был хорош, и если бы мы забили первыми, игра была бы совсем другая.
У нас сейчас не лучшая серия в плане результатов, но нужно продолжать работать. У нас осталась еще одна игра, в которой мы должны выйти и решить свои задачи.
Выход в плей-офф? Я настроен оптимистично. Сейчас мы переживаем не лучшее время, но должны проявить характер. Результат матча с "Шахтером" для нас провальный, но мы его не заслужили.
Должны выиграть следующую игру. Мы будем верить и будем бороться", - сказал Зидан.
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