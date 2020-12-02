Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Остались шансы и на первое место, и на четвертое. Расклады в группе Шахтера после пятого тура
Интрига сумасшедшая
Завершились матчи пятого тура Лиги Чемпионов в группе В. Донецкий "Шахтер" во второй раз обыграл "Реал", а "Интер" добыл первую победу, перестреляв "Боруссию".
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Перед последним туром расклады в группе следующие:
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Боруссия"
|5
|2
|2
|1
|16-7
|+9
|8
|2
|Шахтер
|5
|2
|1
|2
|5-12
|-7
|7
|3
|Реал
|5
|2
|1
|2
|9-9
|0
|7
|4
|"Интер"
|5
|1
|2
|2
|7-9
|-2
|5
Через неделю команда Луиша Каштру сыграет против "Интера", в то время как "Реал" будет принимать "Боруссию". У "горняков" есть шанс занять любое место в квартете.
- Первое место: "Шахтер" обыгрывает "Интер", а "Реал" не проигрывает "Боруссии". В таком случае донецкий коллектив в любом случае опередит мадридцев
- Второе место: "Шахтер" играет вничью с "Интером", в то время как "Боруссия" не проигрывает "Реалу". Также второе место возможно, если оба матча завершатся вничью
- Третье место: "Шахтер" проигрывает "Интеру", а "Реал" - "Борусии". В таком случае донецкий коллектив окажется выше мадридцев благодаря личным встречам. Также возможен вариант, если "горняки" играют вничью с "Интером", а "Реал" обыгрывает "Боруссию".
- Четвертое место: "Шахтер" проигрывает "Интеру", а "Реал" берет любое количество очков в игре против "Боруссии"
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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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тутти-10 (Сумська область)
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magnum power (БОМЖ)
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kuandrew (Львов)
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Drovko (Lviv)
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Acsakal (Kharkov)
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Piter (Полтава)
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alex.belogubko (одесса)
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