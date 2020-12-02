Остались шансы и на первое место, и на четвертое. Расклады в группе Шахтера после пятого тура

Завершились матчи пятого тура Лиги Чемпионов в группе В. Донецкий "Шахтер" во второй раз обыграл "Реал", а "Интер" добыл первую победу, перестреляв "Боруссию".

Перед последним туром расклады в группе следующие:

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Боруссия" 5 2 2 1 16-7 +9 8 2 Шахтер 5 2 1 2 5-12 -7 7 3 Реал 5 2 1 2 9-9 0 7 4 "Интер" 5 1 2 2 7-9 -2 5

Через неделю команда Луиша Каштру сыграет против "Интера", в то время как "Реал" будет принимать "Боруссию". У "горняков" есть шанс занять любое место в квартете.