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Остались шансы и на первое место, и на четвертое. Расклады в группе Шахтера после пятого тура

Лига Чемпионов
(5 голосов)

Интрига сумасшедшая

Остались шансы и на первое место, и на четвертое. Расклады в группе Шахтера после пятого тура
UA-Футбол
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Завершились матчи пятого тура Лиги Чемпионов в группе В. Донецкий "Шахтер" во второй раз обыграл "Реал", а "Интер" добыл первую победу, перестреляв "Боруссию".

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Перед последним туром расклады в группе следующие:

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Боруссия" 5 2 2 1 16-7 +9 8
2 Шахтер 5 2 1 2 5-12 -7 7
3 Реал 5 2 1 2 9-9 0 7
4 "Интер" 5 1 2 2 7-9 -2 5

Через неделю команда Луиша Каштру сыграет против "Интера", в то время как "Реал" будет принимать "Боруссию". У "горняков" есть шанс занять любое место в квартете.

  • Первое место: "Шахтер" обыгрывает "Интер", а "Реал" не проигрывает "Боруссии". В таком случае донецкий коллектив в любом случае опередит мадридцев
  • Второе место: "Шахтер" играет вничью с "Интером", в то время как "Боруссия" не проигрывает "Реалу". Также второе место возможно, если оба матча завершатся вничью
  • Третье место: "Шахтер" проигрывает "Интеру", а "Реал" - "Борусии". В таком случае донецкий коллектив окажется выше мадридцев благодаря личным встречам. Также возможен вариант, если "горняки" играют вничью с "Интером", а "Реал" обыгрывает "Боруссию".
  • Четвертое место: "Шахтер" проигрывает "Интеру", а "Реал" берет любое количество очков в игре против "Боруссии"
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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан)
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(5 голосов)
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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.12.2020 в 00:58
Ох, не люблять наших бандюків в Європі. Десь добре їм насолили. Але ж не дізнаємось...
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
02.12.2020 в 00:39
Скоморохи Денісова, на Футбол 1 розказують, що Боруссія може ще й останнє місце в групі зайняти. Як вони це вирахували? Ідіоти! Та Боруссія може програти і вийти в ЛЧ (якщо Інтер- Шахтар буде нічия). А ЛЄ вони собі точно забезпечили. Через тиждень більше шансів, що німці виведуть ШД у ЛЄ, ніж те, що ШД сам кудись пролізе. Жаль...
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+3
-1
magnum power (БОМЖ)
02.12.2020 в 00:35
если немцы хлопнут Реал, можно считать, что 0:10 было лёгкой эротикой. и совсем всё забыть, если Шахта возьмёт очки в Италии))
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+1
0
kuandrew (Львов)
02.12.2020 в 00:31
На жаль останній варіант це наше все...
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+2
-1
avatar
Drovko (Lviv)
02.12.2020 в 00:22
явно у автора з арифметикою проблеми...якщо Шахтар виграє у Інтера, Реалу достатньо не програти німцям і Шахтар перший
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0
-1
Acsakal (Kharkov)
02.12.2020 в 00:55
Чим ваш варіант відрізняється від того, що написав уа-футбол?
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0
0
Piter (Полтава)
02.12.2020 в 00:21
у нас завжди галівиє мамєнти замісто голів і шанси замісто результатів.
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+1
-2
alex.belogubko (одесса)
02.12.2020 в 00:20
Сборной нагадили испанцы а ШД немцы не выиграли или хотя бы ничью с Интером а мы не умеем играть против Италии тем более в гостях --боюсь 4 место будет у ШД
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+1
0


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