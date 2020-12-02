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Витао: Смогли дать достойный отпор лучшей команде Европы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Центрбек горняков - о победе над Реалом

Витао: Смогли дать достойный отпор лучшей команде Европы
Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Витао в эфире телеканала "Футбол" рассказал о победе над "Реалом" (2:0) на групповой стадии Лиги чемпионов.

– В первом матче с "Реалом" состоялся мой дебют в Лиге чемпионов, но тогда я провел на поле лишь несколько минут. Поединок в Мадриде можно считать моей премьерой, а сегодня была первая игра Лиги чемпионов в стартовом составе "Шахтера". Я очень рад этому, а также итоговой победе нашей команды! Всегда очень много работал на тренировках и понимал, что, когда появится возможность, буду играть.

– "Шахтер" в последнее время критиковали за ошибки в обороне, но сейчас у лидера атак "Реала" Карима Бензема практически не было ни одного момента…

– Мы всегда тщательно отрабатываем игру в обороне, независимо от силы соперника. Сегодня нам противостояла сильнейшая команда Европы, и мы смогли дать ей достойный отпор, показать все то, что отрабатывали на тренировках. Это плоды нашего труда, и мы постараемся продолжать в том же духе. Наверное, это был наш день, все были суперсконцентрированными с первой и до последней минуты. Спокойствие и подготовка стали ключевыми в том, что мы не пропустили.

– Как теперь оцениваешь шансы "Шахтера" на выход из группы?

– Главное – оставаться на земле, не взлетать слишком высоко в облака, ведь нужно постараться добиться результата в последней игре Лиги чемпионов в Милане с "Интером". Это также очень сильная команда, но мы будем делать все, чтобы пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Витао
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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hardcorepwnz (Украина)
02.12.2020 в 00:38
Бедный Дариан, опять работы прибавилось. Теперь и глупому Витао придется объяснять, почему лучшая команда Европы (да что там Европы, галактики) - это Барселона.
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Algrab (Костопiль)
02.12.2020 в 00:45
у монреальського оленя точно підгорить...
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