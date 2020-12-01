ЛЧ. Мидтьюлланн взял первые очки в ЛЧ. Не удивила аутсайдера Аталанта

"Мидтьюлланн" в стартовых четырех турах ЛЧ не набрал ни одного очка, в то время как "Аталанта" уже гарантировала себе евровесну, но неизвестно – в каком турнире. "Бергамаски" стремятся к плей-офф Лиги чемпионов, но для этого им нужно в последнем туре не проиграть на выезде "Аяксу".

По сути, ничья с датчанами ничего не значит – даже в случае победы "Аталанты" перед последним туром были бы те же расклады. Первый матч между итальянцами и "Аяксом" завершился вничью 2:2, а сегодня голландцы проиграли "Ливерпулю". У "Аталанаты" восемь очков, у "Аякса" – семь, поэтому в последнем туре победа гарантирует голландцам плей-офф Лиги чемпионов.

Руслан Малиновский сегодня не играл из-за плохой формы. Не было также на поле этнического украинца, игрока "Мидтьюлланн" Эрика Святченко – дисквалификация.

ЛЧ. Группа D. Пятый тур

"Аталанта" (Италия) - "Мидтьюлланн" (Дания) 1:1

Голы: Ромеро 79 - Шульц 13