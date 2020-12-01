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ЛЧ. Мидтьюлланн взял первые очки в ЛЧ. Не удивила аутсайдера Аталанта
Неожиданный результат
"Мидтьюлланн" в стартовых четырех турах ЛЧ не набрал ни одного очка, в то время как "Аталанта" уже гарантировала себе евровесну, но неизвестно – в каком турнире. "Бергамаски" стремятся к плей-офф Лиги чемпионов, но для этого им нужно в последнем туре не проиграть на выезде "Аяксу".
По сути, ничья с датчанами ничего не значит – даже в случае победы "Аталанты" перед последним туром были бы те же расклады. Первый матч между итальянцами и "Аяксом" завершился вничью 2:2, а сегодня голландцы проиграли "Ливерпулю". У "Аталанаты" восемь очков, у "Аякса" – семь, поэтому в последнем туре победа гарантирует голландцам плей-офф Лиги чемпионов.
Руслан Малиновский сегодня не играл из-за плохой формы. Не было также на поле этнического украинца, игрока "Мидтьюлланн" Эрика Святченко – дисквалификация.
ЛЧ. Группа D. Пятый тур
"Аталанта" (Италия) - "Мидтьюлланн" (Дания) 1:1
Голы: Ромеро 79 - Шульц 13
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ливерпуль"
|5
|4
|0
|1
|9-2
|+7
|12
|2
|"Аталанта"
|5
|2
|2
|1
|9-8
|+1
|8
|3
|"Аякс"
|5
|2
|1
|2
|7-6
|+1
|7
|4
|"Мидтьюлланн"
|5
|0
|1
|4
|3-12
|-9
|1
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