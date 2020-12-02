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Матрасники еще не в плей-офф. Атлетико - Бавария 1:1. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Атлетико - Бавария ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.12.2020 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Матрасники еще не в плей-офф. Атлетико - Бавария 1:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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"Атлетико" хорошо выступает в Ла Лиге, а вот в Лиге чемпионов в пяти матчах одержал лишь одну победу. А это значит, что решать судьбу места в плей-офф турнира испанцы будут в последнем туре в матче с "Зальцбургом".

Накануне "Атлетико" разыграл ничью 1: с "Баварией". Как это было, смотрите в видеообзоре.

Лига чемпионов, группа А, пятый тур. Мадрид, “Ванда Метрополитано”
“Атлетико” Мадрид – “Бавария” Мюнхен 1:1
Голы: Феликс 26 – Мюллер 86 (пен.)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов
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