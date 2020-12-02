Клоппу хватит. Ливерпуль - Аякс 1:0. Обзор матча и видео гола

"Ливерпуль" не показывает в этой Лиге чемпионов выдающейся игры, но из группы мерсисайдцы выходят спокойно. Потерпев одно поражение в пяти турах, команда Клоппа гарантировала себе первое место турнирной таблицы. Последний штрих - это победа над "Аяксом" 1:0.

"Евреи", несмотря на поражение и текущее третье место, сохраняют шансы на выход в 1/8-ю. Для этого надо в последнем туре дома переиграть "Аталанту".

О сегодняшнее поражение "Аякса" от "Ливерпуля" смотрите в видеообзоре матча.

Лига чемпионов, 5-й тур, группа D.

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

"Ливерпуль" – "Аякс" 1:0

Гол: Джонс (58)