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Клоппу хватит. Ливерпуль - Аякс 1:0. Обзор матча и видео гола
Ливерпуль - Аякс ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.12.2020 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
"Ливерпуль" не показывает в этой Лиге чемпионов выдающейся игры, но из группы мерсисайдцы выходят спокойно. Потерпев одно поражение в пяти турах, команда Клоппа гарантировала себе первое место турнирной таблицы. Последний штрих - это победа над "Аяксом" 1:0.
"Евреи", несмотря на поражение и текущее третье место, сохраняют шансы на выход в 1/8-ю. Для этого надо в последнем туре дома переиграть "Аталанту".
О сегодняшнее поражение "Аякса" от "Ливерпуля" смотрите в видеообзоре матча.
Лига чемпионов, 5-й тур, группа D.
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
"Ливерпуль" – "Аякс" 1:0
Гол: Джонс (58)
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