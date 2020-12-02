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Устроило обоих. Порту - Манчестер Сити 0:0. Обзор матча

Лига Чемпионов
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Порту - Манчестер Сити ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.12.2020 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Устроило обоих. Порту - Манчестер Сити 0:0. Обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

И "Порту", и "Манчестер Сити" в этом матче устраивала ничья – это ничья и случилась. Команды голов не забивали, англичане сохранили за собой первое место турнирной таблицы, "драконы" вышли в плей-офф со второй позиции.

Как это было, смотрите в видеообзоре матча.

Ліга Чемпіонів, груповий етап
Квартет С, 5-й тур
"Порту" - "Манчестер Сіті" 0:0

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити (Англия) Порту (Португалия)
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