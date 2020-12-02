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Устроило обоих. Порту - Манчестер Сити 0:0. Обзор матча
Порту - Манчестер Сити ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.12.2020 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
И "Порту", и "Манчестер Сити" в этом матче устраивала ничья – это ничья и случилась. Команды голов не забивали, англичане сохранили за собой первое место турнирной таблицы, "драконы" вышли в плей-офф со второй позиции.
Как это было, смотрите в видеообзоре матча.
Ліга Чемпіонів, груповий етап
Квартет С, 5-й тур
"Порту" - "Манчестер Сіті" 0:0
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