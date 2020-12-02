Устроило обоих. Порту - Манчестер Сити 0:0. Обзор матча

И "Порту", и "Манчестер Сити" в этом матче устраивала ничья – это ничья и случилась. Команды голов не забивали, англичане сохранили за собой первое место турнирной таблицы, "драконы" вышли в плей-офф со второй позиции.

Как это было, смотрите в видеообзоре матча.

Ліга Чемпіонів, груповий етап

Квартет С, 5-й тур

"Порту" - "Манчестер Сіті" 0:0