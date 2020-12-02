Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надеялся на достойную ничью с Реалом. Шахтер удивил Сергея Морозова
Но не победа!
Бывший футболист, тренер, а сегодня телеэксперт Сергей Морозов прокомментировал победу
Мы надеялись, что "Шахтер" сыграет достойно. Достойно - значит не проиграть. Но то, что "Шахтер" второй раз обыграет "Реал", и еще со счетом 2:0 ...мы даже и не думали об этом. Конечно переживали, но думали, что у "Шахтера" выйдет сыграть достойно. И это команде Каштру удалось.
Я обратил внимание, что когда атаковали «горняки» и были столкновения с игроками "Реала", то мадридцы сразу бежали к судьям.
Здесь речь идет об эмоциональном состоянии команды. А игроки "Шахтера" не подходили к судьям и не спорили. Важнейшим моментом было то, что "Шахтеру" удалось выйти из психологической ямы.
Популярное сейчас
- Остались шансы и на первое место, и на четвертое. Расклады в группе Шахтера после пятого тура
- Шахтер - Реал 2:0. Обыкновенное чудо
- У Зидана все плохо. Вышедший на замену Соломон увеличил преимущество Шахтера. ВИДЕО
- Шахтер – Реал 2:0. Видео голов и обзор матча
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО