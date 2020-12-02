Надеялся на достойную ничью с Реалом. Шахтер удивил Сергея Морозова

Бывший футболист, тренер, а сегодня телеэксперт Сергей Морозов прокомментировал победу дончан над "Реалом" 2:0 в 5 туре Лиги чемпионов.

Мы надеялись, что "Шахтер" сыграет достойно. Достойно - значит не проиграть. Но то, что "Шахтер" второй раз обыграет "Реал", и еще со счетом 2:0 ...мы даже и не думали об этом. Конечно переживали, но думали, что у "Шахтера" выйдет сыграть достойно. И это команде Каштру удалось.

Я обратил внимание, что когда атаковали «горняки» и были столкновения с игроками "Реала", то мадридцы сразу бежали к судьям.

Здесь речь идет об эмоциональном состоянии команды. А игроки "Шахтера" не подходили к судьям и не спорили. Важнейшим моментом было то, что "Шахтеру" удалось выйти из психологической ямы.