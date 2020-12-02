  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. По тонкому льду. Боруссия М - Интер 2:3. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

По тонкому льду. Боруссия М - Интер 2:3. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Боруссия Менхенгладбах - Интер, Лига Чемпионов, 1 декабря 2020

По тонкому льду. Боруссия М - Интер 2:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Боруссия (Менхенгладбах) - Интер, которые встречались в пятом туре Лиги Чемпионов. Группа В радует болельщиков невероятной интригой. Если после жеребьевки казалось, что Реал и Интер займут первые места, то сейчас сливочные третьи, а нерадзури - четвертые. Впрочем, в последнем туре все может измениться, ведь Интер выполнил задание на эту игру. Не без проблем, если учесть, что Боруссия таки забила третий гол в ворота Хандановича, но арбитр не засчитал после просмотра ВАР. Ну и нельзя не отметить героев матча - у немцев это форвард Плеа, у итальянцев - Лукаку, оба отличились дублями.

Лига Чемпионов. Пятый тур. Группа В
Боруссия (Менхенгладбах) - Интер 2:3
Голы: Плеа 45+1, Плеа 76 - Дармиан 17 Лукаку 64, Лукаку 73

Смотрите такжеШахтер – Реал 2:0. Видео голов и обзор матча

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Ромелу Лукаку Интер (Милан) Алассан Плеа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...