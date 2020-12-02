Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
По тонкому льду. Боруссия М - Интер 2:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Боруссия Менхенгладбах - Интер, Лига Чемпионов, 1 декабря 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Боруссия (Менхенгладбах) - Интер, которые встречались в пятом туре Лиги Чемпионов. Группа В радует болельщиков невероятной интригой. Если после жеребьевки казалось, что Реал и Интер займут первые места, то сейчас сливочные третьи, а нерадзури - четвертые. Впрочем, в последнем туре все может измениться, ведь Интер выполнил задание на эту игру. Не без проблем, если учесть, что Боруссия таки забила третий гол в ворота Хандановича, но арбитр не засчитал после просмотра ВАР. Ну и нельзя не отметить героев матча - у немцев это форвард Плеа, у итальянцев - Лукаку, оба отличились дублями.
Лига Чемпионов. Пятый тур. Группа В
Боруссия (Менхенгладбах) - Интер 2:3
Голы: Плеа 45+1, Плеа 76 - Дармиан 17 Лукаку 64, Лукаку 73
Популярное сейчас
- Остались шансы и на первое место, и на четвертое. Расклады в группе Шахтера после пятого тура
- Каштру о победе над Реалом: В футболе нет секретов
- Шахтер – Реал 2:0. Видео голов и обзор матча
- Шахтер - Реал. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной