По тонкому льду. Боруссия М - Интер 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Боруссия (Менхенгладбах) - Интер, которые встречались в пятом туре Лиги Чемпионов. Группа В радует болельщиков невероятной интригой. Если после жеребьевки казалось, что Реал и Интер займут первые места, то сейчас сливочные третьи, а нерадзури - четвертые. Впрочем, в последнем туре все может измениться, ведь Интер выполнил задание на эту игру. Не без проблем, если учесть, что Боруссия таки забила третий гол в ворота Хандановича, но арбитр не засчитал после просмотра ВАР. Ну и нельзя не отметить героев матча - у немцев это форвард Плеа, у итальянцев - Лукаку, оба отличились дублями.

Лига Чемпионов. Пятый тур. Группа В

Боруссия (Менхенгладбах) - Интер 2:3

Голы: Плеа 45+1, Плеа 76 - Дармиан 17 Лукаку 64, Лукаку 73