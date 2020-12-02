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Левченко отметил игрока Шахтера и назвал победу над Реалом "очень взрослой"

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Дважды обыграли мадридцев

Левченко отметил игрока Шахтера и назвал победу над Реалом "очень взрослой"
Новина українською

Бывший футболист, игрок национальной сборной Украины 2002-2009 годов Евгений Левченко прокомментировал победу донецких "горняков" над "Реалом" в 5 туре Лиги чемпионов 2:0.

Очень взрослая победа "Шахтера"! Тактически очень грамотно. Трубин заслужил похвалу. Очень солидно!

Два раза обыграть "Реал" - это не случайность. Всех с победой, Украина!

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В статье: Лига чемпионов Евгений Левченко Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
02.12.2020 в 08:36
Песню спел красивую? :)Кроты молодцы. Но с Жени такой эксперт, как...
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