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Левченко отметил игрока Шахтера и назвал победу над Реалом "очень взрослой"
Дважды обыграли мадридцев
Бывший футболист, игрок национальной сборной Украины 2002-2009 годов Евгений Левченко прокомментировал победу донецких "
Очень взрослая победа "Шахтера"! Тактически очень грамотно. Трубин заслужил похвалу. Очень солидно!
Два раза обыграть "Реал" - это не случайность. Всех с победой, Украина!
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Источник:Твіттер Євгена Левченка
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