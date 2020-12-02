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Виктор Хлус: У Динамо нет лидера, который тащит команду

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Киевляне сыграют без груза ответственности за результат

Виктор Хлус: У Динамо нет лидера, который тащит команду
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Хлус поделился ожиданием от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором команда Луческу сыграет с итальянским "Ювентусом".

"Да, можно жить надеждами на лучшее, верить, что чудеса в футболе бывают. Правда, с такими командами как "Барселона", "Ювентус" чудеса обходят нас стороной. "Барса" приехала в Киев молодым составом, и все говорили о шансе для "Динамо", но этот шанс оказался у испанцев. Луческу давно уже понимает, что с таким составом, которым он располагает, команда играет на пределе. На сегодняшний день большего они достигнуть не могут! Со слов главного тренера понимаем, что шансов с "Ювентусом" практически нет, и нужно готовиться к решающему финалу с "Ференцварошем" на следующей неделе. Это предел наших мечтаний - попасть в Лигу Европы.

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Разница и различие между "Ювентусом" и "Динамо" в индивидуальном мастерстве футболистов. И это мы увидели в первой игре в Киеве. Не играет Роналду - ему находится достойная замена в лице Мораты, который сделал игру на "Олимпийском", забив вместо португальца свои два мяча. У итальянцев в составе игроки, ценник которых не ниже 40-50 миллионов евро. Там каждый лидер. К сожалению, у нас нет такого лидера, умеющего тащить команду. А каждый по чуть-чуть - это не лидер. Ведь в "Динамо" предыдущих поколений всегда были личности. Если вспомнить Блохина, Конькова, Веремеева, Бессонова, Бережного, Заварова - можно перечислять до бесконечности, то сейчас трудно кого-то и отметить.

Виктор Хлус: У Динамо нет лидера, который тащит команду - изображение 1

Для того чтобы играть на высоком уровне не одну игру, а постоянно, хотя бы в чемпионате, не говоря о еврокубках, у нас нет достаточного резерва. Игроки бояться, а порой не умеет брать игру на себя. Но чем прекрасен футбол – своей непредсказуемостью. Сказать, что у "Динамо" совсем нет шансов, в крайнем случае, на ничью, нельзя. "Ювентус" уже вышел в плей-офф, но они будут стремиться выйти из группы с первого места. И в этом вижу проблему для "Динамо". Хозяева максимально настроятся, выйдут полностью сконцентрированными и заряженными на победу. Будет трудно! Но с другой стороны киевляне понимают - если проиграют, никто не будет их сильно критиковать, так как уровень игры итальянцев выше, чем наш. Поэтому игроки могут выйти расслабленными и раскрепощенными, играть в свое удовольствие. А в таких случаях может что-то получиться. Если есть шанс, всегда нужно за него цепляться. Ждем от "Динамо" качественного футбола, запредельной отдачи, и в душе надеемся на достойный результат".

Напомним, матч "Ювентус" - "Динамо" состоится в среду, второго декабря. Начало игры в 22:00. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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Комментарии (10)
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Maldini (Киев)
02.12.2020 в 09:44
Пока у руля Динамо будет Луческу НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!Только наш тренер может вывести команду из"халэпы!"в которую попал!Команды -НЕТ,отдельные способные личности,но не более!Эх нет Лобановского,как его не хватает!При нём Луческу"загудел бы"ТАК,что в Румынии слышали бы!!!!!!Царство Валерию,Васильевичу Небесное!!!
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-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.12.2020 в 09:49
Ваш тренер це хто, коцап?)
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0
-2
Golfik25 (Киев)
02.12.2020 в 10:10
Список наших тренеров, которые вытащат Динамо из ямы? Уже были украинские тренера, после Лобановского никто толком себя не показал. Я не фанат Луческо, но при нем, Динамо кое как играет, в отличии от времени Хацкевича, Михайличенко.
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0
Acsakal (Kharkov)
02.12.2020 в 09:36
Слабкість команд з лідерами полягає в тому, що коли лідер з якихось обставин не грає, то й вони програють. Хто лідер в Борусії Мюнхенгладбах? А вони очолюють групу з Реалом та Інтером, бо в них є добра поставлена командна гра, є досконало відпрацьовані стандарти. Те саме мало би бути в Динамо.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2020 в 09:36
значит, у них тренер - лидер
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2020 в 09:17
Ведь в "Динамо" предыдущих поколений всегда были личности. Если вспомнить Блохина, Конькова, Веремеева, Бессонова, Бережного, Заварова - можно перечислять до бесконечности, то сейчас трудно кого-то и отметить. (c) изменилась система ценностей
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-1
Acsakal (Kharkov)
02.12.2020 в 09:28
Не памятаю, коли це Бережний вважався лідером.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.12.2020 в 09:50
Бережний в основному виходив на заміни.
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.12.2020 в 09:10
Та й самого динамо, до якого ми звикли вже давно немає.
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can (Торонто, Львов)
02.12.2020 в 09:06
Прав на 100 %. Неплохие игроки есть, но конкретного лидера, способного потянуть за собой команду нет. Возможно Циганков, но ему не хватает стабильности (то травмы , то непонятки с формой). Де Пена набирает обороты, но станет ли игроком топ уровня? Большой вопрос. Шапаренко - единственная надежда. Если не сникнет, может добиться многого.
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