Виктор Хлус: У Динамо нет лидера, который тащит команду

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Хлус поделился ожиданием от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором команда Луческу сыграет с итальянским "Ювентусом".

"Да, можно жить надеждами на лучшее, верить, что чудеса в футболе бывают. Правда, с такими командами как "Барселона", "Ювентус" чудеса обходят нас стороной. "Барса" приехала в Киев молодым составом, и все говорили о шансе для "Динамо", но этот шанс оказался у испанцев. Луческу давно уже понимает, что с таким составом, которым он располагает, команда играет на пределе. На сегодняшний день большего они достигнуть не могут! Со слов главного тренера понимаем, что шансов с "Ювентусом" практически нет, и нужно готовиться к решающему финалу с "Ференцварошем" на следующей неделе. Это предел наших мечтаний - попасть в Лигу Европы.

Разница и различие между "Ювентусом" и "Динамо" в индивидуальном мастерстве футболистов. И это мы увидели в первой игре в Киеве. Не играет Роналду - ему находится достойная замена в лице Мораты, который сделал игру на "Олимпийском", забив вместо португальца свои два мяча. У итальянцев в составе игроки, ценник которых не ниже 40-50 миллионов евро. Там каждый лидер. К сожалению, у нас нет такого лидера, умеющего тащить команду. А каждый по чуть-чуть - это не лидер. Ведь в "Динамо" предыдущих поколений всегда были личности. Если вспомнить Блохина, Конькова, Веремеева, Бессонова, Бережного, Заварова - можно перечислять до бесконечности, то сейчас трудно кого-то и отметить.

Для того чтобы играть на высоком уровне не одну игру, а постоянно, хотя бы в чемпионате, не говоря о еврокубках, у нас нет достаточного резерва. Игроки бояться, а порой не умеет брать игру на себя. Но чем прекрасен футбол – своей непредсказуемостью. Сказать, что у "Динамо" совсем нет шансов, в крайнем случае, на ничью, нельзя. "Ювентус" уже вышел в плей-офф, но они будут стремиться выйти из группы с первого места. И в этом вижу проблему для "Динамо". Хозяева максимально настроятся, выйдут полностью сконцентрированными и заряженными на победу. Будет трудно! Но с другой стороны киевляне понимают - если проиграют, никто не будет их сильно критиковать, так как уровень игры итальянцев выше, чем наш. Поэтому игроки могут выйти расслабленными и раскрепощенными, играть в свое удовольствие. А в таких случаях может что-то получиться. Если есть шанс, всегда нужно за него цепляться. Ждем от "Динамо" качественного футбола, запредельной отдачи, и в душе надеемся на достойный результат".

Напомним, матч "Ювентус" - "Динамо" состоится в среду, второго декабря. Начало игры в 22:00. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка.