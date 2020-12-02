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"Мы обыграли лидера группы – Интер все еще жив". Антонио Конте – о победе над Боруссией М

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Экспрессивный итальянец на связи

"Мы обыграли лидера группы – Интер все еще жив". Антонио Конте – о победе над Боруссией М
Новина українською

Алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал успех своей команды в матче с менхенгладбахской "Боруссией" (2:3) в выездном матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Цитирует специалиста сайт Джанлуки Ди Марцио и портал Football Italia.

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"Немцы в хороших кондициях, они показывают отличный футбол. Если у вашей команды нет характера и она не готова тактически или физически, то она не сможет выиграть у "Боруссии М". Мы заслужили победу, хоть и немного помучались в конце. "Интер" обыграл лидера группы и все еще жив".

"У нас есть команда, мы хотим дарить радость нашим фанатам. В перерыве мы исправили ошибки, я поддержал ребят. Рад, что оказался прав, ведь когда тренер что-то говорит, а этого не происходит, то ты рискуешь потерять доверие".

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Антонио Конте Интер (Милан) Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
02.12.2020 в 10:25
Божевільна група, в яку "пощастило" потрапити Шахтарю.
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