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"Мы обыграли лидера группы – Интер все еще жив". Антонио Конте – о победе над Боруссией М
Экспрессивный итальянец на связи
Алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал успех своей команды в матче с менхенгладбахской "Боруссией" (2:3) в выездном матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Цитирует специалиста сайт Джанлуки Ди Марцио и портал Football Italia.
"Немцы в хороших кондициях, они показывают отличный футбол. Если у вашей команды нет характера и она не готова тактически или физически, то она не сможет выиграть у "Боруссии М". Мы заслужили победу, хоть и немного помучались в конце. "Интер" обыграл лидера группы и все еще жив".
"У нас есть команда, мы хотим дарить радость нашим фанатам. В перерыве мы исправили ошибки, я поддержал ребят. Рад, что оказался прав, ведь когда тренер что-то говорит, а этого не происходит, то ты рискуешь потерять доверие".
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