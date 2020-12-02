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"Одна из самых ярких ночей в Лиге чемпионов". Клопп – о победе Ливерпуля над Аяксом

Лига Чемпионов
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"Одна из самых ярких ночей в Лиге чемпионов". Клопп – о победе Ливерпуля над Аяксом
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу "красных" над амстердамским "Аяксом" (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Цитирует немца ВВС.

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"Одна из самых ярких ночей в Лиге чемпионов. Без болельщиков этот матч стал самым важным, самым сложным и исключительным. Я очень горжусь своими парнями. Кертис Джонс сыграл потрясающе, он очень хороший парень, прекрасный игрок. Рад, что он у меня есть. У него появляется возможность сыграть из-за травм остальных – и он всегда ее использует".

"Адриан мог сыграть, но нам нужны были способности Келлехера. У Уильямса большой запас прочности. Сезон стартовал летом, затем Трент получает травму – Неко показал, на что он способен".

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В статье: Юрген Клопп Аякс (Амстердам) Лига чемпионов Ливерпуль Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
BBC

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