Дёгтевый месяц. Бочка Ювентуса заполнена не тем

В первом туре группового турнира Лиги Чемпионов "Динамо" упустило шанс поймать ещё совсем сырой "Ювентус". Впрочем, с тех пор в плане "сухости", твердости чемпион Италии не очень изменился. Андреа Пирло даже не дали сто дней, он заявляет, что любит критику, но ведёт себя нервно. Проблемы накапливаются. Даже Криштиану Роналду прогуливает матчи, а гол в ворота "Ференцвароша" в четвёртом туре праздновал не привычным кличем и прыжком, а злым выражением лица. "Юве" уже почти никого не пугает. В Серии А - уж точно. Способно ли "Динамо" не испугаться и исправить ту неудачу?

Медовый месяц окончен

Прежде всего, хотелось бы процитировать высказывания различных СМИ о команде после двух последних матчей. Gazzetta Dello Sport заявил, что Пирло выглядит растерянным, а его команда не обладает даже крупицей его футбольного ума. Corriere Dello Sport говорит об отсутствии командной идеи. Ну а авторы статей на англоязычном сайте болельщиков Black And White Read All Over высказываются прямее: "Ещё одно дерьмовое выступление. "Ювентус" - свой собственный злейший враг. Команде будто всё равно. Без интенсивности, методично, вымученно. Медовый месяц с Пирло официально oкончен".

Медовый месяц с Пирло действительно закончился быстро. В первом туре Серии А показалось, что он уже на пути к построению яркой интенсивной игры, которую проповедует. В матчах в Киеве, Будапеште и против "Кальяри" показалось, что он "хотя бы" вернул мощный удушающий "Ювентус", легко и без лишних усилий убирающий соперников. Во всех других восьми матчах казалось, что он продолжает путь Маурицио Сарри, если не хуже. Что просто банально перекатывает мяч. Что играет медленно. А когда теряет его - просто не знает, как вернуть. Потому и пропускает одну контратаку за другой.

Незнание даже более глубокое, чем кажется. Corriere Della Sera рассказал о внутренней кухне в команде. По его словам, Пирло не говорит с игроками о тактике. Тактические занятия проводят его помощники Игор Тудор, Роберто Баронио. Последний отвечает за тактические указания во время матчей. На самом деле ничего необычного в этом нет. Алекс Фергюсон также не проводил тактические занятия и тренировки вообще, доверяя помощникам. В сборной Украины за тактику полностью отвечают помощники Андрея Шевченко. Однако в целом молчание тренера, строящего новую команду, не помогает строить.

CorSera даже заявил, что отдельные игроки, например, Пауло Дибала, не понимают тактических установок. Главным образом - что нужно делать при потере мяча. Совершенно неудивительно, если видеть, насколько туринцы слабы в этом компоненте, насколько легко их центр поля проходят. Вообще-то, теряет мяч "Юве" редко. По владению мячом он второй в лиге, а по дриблингу - первый, что сохраняет места эры Сарри (с Конте и Аллегри всегда был 3-5). По точности передач - также первый, а в Лиге Чемпионов - четвёртый. Однако каждая его потеря мяча более опасна и стоит больше, чем у других команд.

К тому же, это владение неэффективно. По ударам по воротам он лишь седьмой в лиге и лишь десятый в ЛЧ. По ударам в створ - восьмой и 12-ый. По пасам под удары - пятый и 11-ый. А по пропущенным ударам - седьмой и 14-ый. Его центральные полузащитники почти не присутствуют в Топ-10 Серии А в различных важных ТТД. Как защитных, так и атакующих, и даже связанных с передачами. Его центр поля - слабейшее звено в команде. И в командной организации, и в индивидуальном плане. И не важно, играет ли команда по схеме 4-4-2, либо перед центром располагается "треквартиста". Изменений в игре нет.

Не получается рассердиться

Пирло очень непостоянен в отношении к своим опорникам. Он просто не доверяет им. Уэстон МакКенни отлично начал сезон, получил прозвище "новый Давидс", в отличие от Давидса, даже очень активно подключался в штрафную. Но был отправлен в запас. Родриго Бентанкур был лучшим опорником команды в предыдущем сезоне, но ныне выглядит тенью самого себя. Зато усиленно пытаются ввести в игру Артура, практически купленного за 72 миллиона евро (12 плюс Миралем Пьянич). Тренер поздновато, но прямо признал, что бразилец не способен ни отдать обостряющую передачу, ни побороться в отборе.

Комментарии Андреа также весьма проблематичны. Подозрения в том, что этот немногословный, замкнутый, даже индиффирентный человек не будет способен прикрикнуть на игроков, возникли сразу. В последнее время он как раз пытается. Говорит о медленном темпе, плохом использовании флангов, потере контроля, хаотичности, отсутствии хладнокровия, неумении читать игру. Жёстко заявляет об окончании переходного периода и не хочет больше видеть поверхностного отношения к игре. И все эти заявления справедливы. Но такое обилие создаёт неприятную атмосферу. Он не умеет дозировать критику.

Неумение дозировать привело и к резонансу после его очередного интервью. В котором критиковал отсутствие страсти и неумение руководить моментами. На самом деле, он не сказал ничего ложного и ничего слишком жёсткого. Но вдобавок к предыдущим выступлениям это создало ледяной снежок, из которого пресса раздула ком. А сам Андреа затем удивлялся: "Я не сказал ничего жёсткого. А просто назвал факты". После чего вдруг заявил, что абсолютно не беспокоится из-за состояния команды.

Разумеется, отмечу и последний скандал вокруг Криштиану Роналду. Португалец сам решил не ехать в Беневенто. Поскольку прежде всего желает играть и забивать в Лиге Чемпионов. Это стоило команде потери очков (1:1). Да, всегда пытающийся защищать "Ювентус" Tuttosport выдал статью о том, что КР7 всегда скрупулёзно с помощью технологии следит за своим физическим состоянием, и именно сейчас настали "критические дни". Но Пирло вначале заявил о неких проблемах подопечного, а затем признал запланированность такого шага и его акцент на Лигу Чемпионов. В которой ныне почти всё ясно.

Результаты на поле

Каковы результаты всего этого на поле? В лиге - четыре победы, одна из них техническая, и пять ничьих. Столько ничьих к этому времени он не выдавал с сезона 2001/02. И две из них - против новичков, чего в первом круге не было с сезона 2004/05. Всего девятое место по забитым на поле (если считать и три технических - "аж" шестое). И это при матчах против всех новичков. "Беневенто", до того пропустившему 20 мячей в восьми матчах, он забил лишь однажды. Пирло начал каденцию на шесть очков хуже, чем Сарри, на пять, чем Аллегри. В гостевой таблице он восьмой, что также симптом эры Сарри.

Его игра - это отсутствие баланса в центре поля, недостаток скорости и комбинаций в районе линии штрафной, прорывы уже сильно уставших вингеров на флангах (шестой в лиге и 11-ый в ЛЧ по точным "кроссам"). Лишь три "сухих" матча из 12-ти. И целая серия игроков в плохой физической либо игровой форме. Куадрадо, Бентанкур, Дибала, Артур, Кулушевски, Бернардески, Алекс Сандро, Рэмзи. А кто забивает? В предыдущем сезоне говорили о потребности в уменьшении зависимости от Дибалду с их 55-ю процентами голов команды. Ныне Моралду (Мората-Роналду) с 74-мя - 17-ю из 23-ёх командных.

В Лиге Чемпионов всё гораздо лучше. Три победы в четырёх матчах против трёх в восьми в лиге. Восемь голов. Там, конечно, туринцы играли серьёзнее. Однако дело и в неопытности соперников. "Ференцварош" играл с высокой линией обороны, упорно разыгрывал коротко. И получил два гола с забросов на фланги и ещё два - из-за подарочных пасов сопернику. А "Динамо" наоборот - играло слишком несмело, не прессинговало, не рисковало. И также дважды получило с флангов. "Барселона" же по игре просто разорвала "Юве" в Турине.

Разумеется, не всё в команде плохо. Иначе бы не вышла так рано в 1/8 Лиги Чемпионов и не шла бы без поражений в лиге. Оборона, несмотря на постоянные потери и изменения, пропустила лишь 11 мячей. Матейс Де Лихт отлично вернулся после операции на плече. Он способен подхватить выпавшее из рук постоянно травмированного капитана Кьеллини знамя. Смена тактических схем Пирло, поиск новых решений, тестирование Кулушевски, Рэмзи, Кьезы, Данило на разных позициях способны стать весьма полезными в долгосрочной перспективе. Хотя бы один опорник Рабио добавляет во всех аспектах.

Ну и Моралду в центре атаки, освобождённые от беготни за защитниками, раскрылись.

КриРо забил девять мячей за 560 минут и очень голоден. С ним команда набирает 2 очка за матч в среднем, без него - 1.3. Мората в одной ЛЧ забил пять за 275. Они отлично взаимодействуют и страшны для любой обороны. Также двигаются на фланги. Оба недавно сами себе создали голы из района линии штрафной - первый в ворота "Ференцвароша", второй - "Беневенто". Португалец сегодня будет искать свой всего второй гол в Лиге Чемпионов сезона 2020/21, зато 750-й - во всей взрослой карьере. Феномен.

"Нет Криштиану - нет "Ювентуса", "к матчу против Киева вернулся Мессия", - ни один здоровый клуб не желает услышать от СМИ о такой зависимости от одного человека. Растерянность тренера также не красит "Ювентус", как и все перечисленные в статье исчезнувшие качества, по которым команда ранее не знала себе равных. Мирча Луческу призывает дать бывшему подопечному время, верит в постепенное нахождение им пути работы со звёздами в команде. Но сейчас всё выглядит пасмурно. Хотя достаточно ли пасмурно для того, чтобы киевляне сумели привезти положительный результат?

Фото - The Sun, Forbes, Eurosport, Getty Images